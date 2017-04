Allensbach/Bodman-Ludwigshafen/Konstanz Marienschlucht bleibt weiter dicht - Direkter Weg über Treppen und Stege ausgeschlossen

Ziel für die Marienschlucht sind neue Wege und ein attraktives Konzept. Nur wie? Das soll eine Ideenstudie aufzeigen aufzeigen. Nur eins steht schon fest: Treppen wird es nicht mehr geben.

Einen direkten Weg durch die Marienschlucht über Treppen und Stege, wie es früher war, wird es nicht mehr geben. Stattdessen soll nun eine Ideenstudie im wahrsten Sinne neue Wege aufzeigen, mit denen die Schlucht als Naturereignis für Einheimische und Touristen wieder erlebbar werden könnte – auch ohne den direkten Durchstieg. Und der derzeit ebenso wie die Schlucht gesperrte Weg von Wallhausen beziehungsweise Bodman-Ludwigshafen zum Fuß der Schlucht soll wieder möglich werden, allerdings vermutlich ebenfalls anders als früher. Außerdem soll es eine Möglichkeit geben, von Langenrain ans Seeufer zu gelangen – auch ohne Schlucht. Und dies alles möglichst ohne Risiken für Leib und Leben von Menschen und verträglich für die dortige sensible Naturlandschaft.

Ziel sei ein attraktives Konzept, das Akzeptanz finde bei Besuchern und allen beteiligten Kommunen, Behörden und Verbänden. Dies erklärten die Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn (Konstanz), Stefan Friedrich (Allensbach) und Matthias Weckbach (Bodman-Ludwigshafen) im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die Unterstützung sagte hierbei Thomas Buser zu, der Leiter des Amts für Baurecht und Umwelt im Landratsamt. Denn das Ganze soll am Ende auch naturschutzrechtlich genehmigungsfähig sein.



Ideenstudie kostet etwa 60.000 Euro

Friedrich betonte: „Das Ziel heißt nicht die schönste Studie auf dem Papier, sondern ein umgesetztes Konzept. Die Situation ist eine Herausforderung, aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.“Langensteiner-Schönborn meinte, man müsse in einem kreativen Prozess Lösungen finden und sollte dies auch als Chance sehen. „Wir wollen nicht sagen: Wir haben die Marienschlucht verloren.“ Sondern es gehe vielmehr darum, vielleicht sogar einen Mehrwert an Naturerlebnis zu erzielen. Denkbar sei dabei manches: Aussichtsplattformen mit Blick auf den See und die Schlucht, Querungen, erlebnispädagogische Dinge wie ein Naturlehrpfad und so weiter. Aus der Not könne man mehr als eine Tugend machen – das zeige sich in anderen Feriengebieten wie Vorarlberg: „Da merkt man, wie ein Freizeiterlebnis zelebriert werden kann.“

Die Ideenstudie soll rund 60 000 Euro teuer werden, die Kosten teilen sich die drei Kommunen. Beauftragt haben sie damit das Planungsbüro Dreiseitl aus Überlingen. Dessen Landschaftsarchitekt Gerhard Hauber sagte: „Wir sehen es als wichtig an, sich frei zu machen, frisch und neu zu denken.“ Friedrich sagte: „Es ergibt keinen Sinn, das Ganze wieder eins zu eins aufzubauen. Da hätten wir die gleichen Probleme.“ Dramatisch verändert hat die Lage der verhängnisvolle, gewaltige Erdrutsch am 6. Mai 2015, bei dem eine Frau zu Tode kam und deren Begleiter verletzt wurde.



Zumal sich dies an einem Hang ereignete, den die Fachleute vom geologischen Landesamt in Freiburg zuvor nicht als bedenklich eingestuft hatten. Deren Fazit in einem Gutachten im vergangenen Jahr lautete daher: Es könne nicht abgeschätzt werden, wann und wo es wieder zu Erdrutschen kommen könnte. Und wenn das selbst Experten nicht wissen, wie sollen es dann Besucher oder die Gemeinden.

Das ebenfalls 2016 erstellte rechtliche Gutachten besagte zudem, diese Gefährdung falle nicht unter das allgemeine Lebensrisiko. Das Fazit der Juristen: Wer entscheidet, der haftet – also die Verantwortlichen in den Kommunen. Und eine Sicherung der Hänge mit technischen Maßnahmen wie Netzen oder gar Beton, wie es entlang von Straßen praktiziert wird, würde nicht nur das Naturerlebnis zerstören, sondern wäre auch gar nicht machbar. „Eine Sanierung würde einen Rieseneingriff in die Natur darstellen“, so Langensteiner-Schönborn.

Machbarkeit noch völlig offen

„Uns geht es nicht um das Ob, sondern um das Wie. Wir werden eine Lösung finden“, gab sich Thomas Buser vom Landratsamt zuversichtlich, auch wenn man inhaltlich erst einmal auseinander liegen sollte. Es gebe in der Marienschlucht natürlich ein großes Spannungsfeld zwischen der Freizeitnutzung und den Belangen des Natur-, Arten- und Wasserschutzes, bei denen sich die Richtlinien in den vergangenen Jahren zudem verschärft hätten. Und: „Was ich nicht versprechen kann, ist, ob der Uferweg in Gänze wieder frei gegeben werden kann.“

Klar ist allen Beteiligten: Obwohl man sich einig ist, wo man hin will, sind die Lösungswege und deren Realisierbarkeit völlig offen. „Das geht sicher über mehrere Jahre“, so Langensteiner-Schönborn. Doch Weckbach erklärte: „Wir wollen spätestens bis Ende des Jahres wissen, wo wir stehen.“ Im Herbst hoffe man auf den Abschluss der Ideenstudie, um darauf eine Planung aufbauen zu können in Abklärung mit den Fachbehörden. Und dann geht es natürlich auch noch um die Finanzierung einer möglichen Lösung: Da brauche es Fördermittel des Landes, so die Bürgermeister.

Und klar ist ihnen ebenso, dass die Zeit eigentlich drängt. „Wir müssen dem Nutzerdruck gerecht werden“, so Langensteiner-Schönborn. Rund 100 000 Besucher habe es früher jährlich in der Schlucht gegeben. Und viele überwinden nun einfach die Absperrungen trotz der Gefahren. Weckbach berichtete, Bodman-Ludwigshafen sei immer für die Entsorgung des Abfalls am Fuß der Schlucht zuständig gewesen. „Es finden sich da unten die gleichen Mengen Müll wie früher.“

Suche nach Lösungen

Für eine neue Konzeption für die Marienschlucht und den Uferweg haben die betroffenen Kommunen eine Projektgruppe gebildet. Leiter sind die Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn (Konstanz), Stefan Friedrich (Allensbach) und Matthias Weckbach (Bodman-Ludwigshafen). Zur Projektgruppe gehören der Baron Bodman als Eigentümer der Schlucht, aus Konstanz der Ortsvorsteher Roger Tscheulin und Klara Trummer, die Leiterin des Bauverwaltungsamts, aus Allensbach der Bürgermeisterstellvertreter Ludwig Egenhofer und der Langenrainer Ortsvorsteher Lothar Bottlang sowie aus Bodman-Ludwigshafen die zweite Bürgermeisterstellvertreterin Sonja Hildebrand und der Gemeinderat Robert Hermann. Bei Bedarf sollen Fachkundige hinzugezogen werden wie der frühere Allensbacher Bürgermeister Helmut Kennerknecht, die Förster oder Ortsbaumeister. Die einzelnen Schritte sollen abgestimmt werden mit dem Landratsamt sowie weiteren Behörden und Verbänden.