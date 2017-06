Allensbach Langsam fahren macht Spaß: Am 25. Juni ist Traktorentreffen in Langenrain

Langsam fahren macht Spaß: Am 25. Juni ist Traktorentreffen in Langenrain

Viele Teilnehmer reisen zum Gartenfest und zum Oldtimertreffen mit einem alten Familienstück an. Schon die Anfahrt wird dabei zum genussvollen Reisen

Allensbach-Langenrain – Für Mirjam Muffler und Caroline Senger ist der Eicher Tiger von 1963 viel mehr als ein alter Traktor. Er ist ein Alltagsgerät und zugleich ein Familienerbstück, wie Senger es ausdrückt. "Wir haben zu Hause einen Obsthof und sind schon als Kinder auf dem Traktor mit aufs Feld gefahren", erzählt die heute 32-Jährige: "Er gehörte schon unseren Großeltern."

Bis heute ist der Oldtimer im Einsatz beim Obstanbau, den die Familie nebenbei betreibt. Aber schon lange ist das Traktorfahren für die Schwestern auch ein Hobby: Mit den Traktorenfreunden Stahringen-Homburg-Haldenstetten sind sie mehrmals im Jahr auf Ausfahrten unterwegs. Sie sind zwei von vier traktorbegeisterten Frauen in einer Gruppe von 30 bis 40 Männern.

Am 25. Juni sind die vier Traktorfreundinnen wie jedes Jahr dabei, wenn beim Gartenfest in Langenrain das Traktorentreffen stattfindet. Laut Organisator Walter Bottlang, Vorsitzender der Musikkameradschaft Langenrain-Freudental, dürften wieder rund 100 historische Traktoren auf der Festwiese stehen, um bestaunt zu werden. 25 bis 30 davon, schätzt Jürgen Aichelmann, federführend bei der Gruppe der Traktorenfreunde, werden aus Stahringen und Umgebung kommen.

"Bei vielen Familien in Stahringen ist es wie bei uns", erzählt Senger. "Durch den Obstanbau hat man einen alten Traktor daheim und macht bei den Traktorenfreunden mit, weil es so schön ist." Aber der ein oder andere, verrät sie, habe sich sogar einen Oldtimer neu zugelegt, um an den Fahrten teilnehmen zu können.

Nach Langenrain lenkt Senger den Eicher Tiger bereits das siebte Mal. "Als mein Vater mich das erste Mal fragte, ob ich mitfahren möchte, habe ich gesagt: 'Nur, wenn ich selbst fahren darf'". Seitdem, so Senger weiter, dürfe der Vater Beifahrer sein.

Die Ausfahrt nach Langenrain, findet Gruppenmitglied Christiane Koch, sei die schönste der regelmäßigen Aktivitäten der Traktorenfreunde. Für die knapp zehn Kilometer, die zwischen dem Ortsteil von Radolfzell und dem Ortsteil von Allensbach liegen, brauchen die Traktorfreunde eine gute Dreiviertelstunde. Für Muffler, Senger und Koch ist das eine besondere Art, zu entspannen. "Es ist schön, so langsam zu fahren. Man sieht die Landschaft ganz anders", sagt Muffler.

Dass die Begeisterung für alte Maschinen als typisch männlich gelten, ist für die drei Frauen kein Thema. "Es macht uns Spaß", sagt Muffler, deren sechsjähriger Sohn Jonas ebenfalls begeisterter Mitfahrer ist. Ohnehin, sagt Senger, sei Traktorfahren für sie so normal wie Autofahren. Auch wenn der Unterschied zwischen einem Auto und einem Oldtimer-Traktor kaum größer sein könnte. Schon alleine, weil Senger beim Eicher Tiger nicht mit dem Fuß, sondern mit der Hand Gas gibt, wenn es mit 20 Stundenkilometern losgeht. Der Umgang mit der alten Technik sei für sie nicht schwierig, sagt Senger. "Wir haben das ja von klein auf gelernt."

Zum Gartenfest

Das Programm: Vom 23. bis 25. Juni findet auf der Festwiese bei Langenrain das Gartenfest der Musikkameradschaft Langenrain-Freudental mit dem Traktorentreffen statt. Los geht es am Freitag, 23. Juni, um 20.45 Uhr mit Blasmusik vom Musikverein Worblingen. Anschließend gibt es eine Aftershowparty. Am Samstag, 24. Juni, spielt um 19.30 Uhr die Jugendkapelle Dingelsdorf-Langenrain-Freudental. Ab 21 Uhr ist Dirndl- und Lederhosenabend. Am Sonntag, 25. Juni, ist ab 11 Uhr Frühschoppen. Um 14 Uhr spielt der Musikverein Wiechs am Randen. Ab 11 Uhr erwarten die Veranstalter die Traktoren. Um 12 Uhr startet das Geschicklichkeitsfahren. (jru)