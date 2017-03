Allensbach Lärmschutzwand und Vorbereitungen für Arbeiten am Bahnhof Allensbach

Für die Sanierung der Bahnsteige beim Bahnhof Allensbach und dem Haltepunkt Hegne laufen fleißig die Vorarbeiten, erklärte Bürgermeister Stefan Friedrich im Gemeinderat.

Deutlich sichtbar ist vor allem bereits die Lärmschutzwand in Allensbach, mit der Anwohner entlastet werden sollen. Zudem habe die Gemeinde der Baufirma für schweres Gerät jeweils einen Teil des Parkplatzes östlich des Allensbacher Bahnhofs und am Haltepunkt Hegne zur Verfügung gestellt.



Bisher werde vorwiegend nachts gearbeitet, weshalb es noch keine Zugausfälle und Schienenersatzverkehr mit Bussen gebe, so Friedrich. Dies komme aber noch, wenn tagsüber gearbeitet werde. Die Gemeinde werde die Bürger darüber jeweils informieren. Die bahn baut an der Seehasstrecke neue Bahnsteige in einheitlicher Höhe, damit künftig Fahrgäste ebenerdig ein- und aussteigen können. Die Kosten tragen vor allem das Land, die Kommunen und der Landkreis.