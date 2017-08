Allensbach Kurios: Feuwehr muss bei Allensbach PKW aus dem See ziehen

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Allensbach: Am frühen Mittwochabend wurde der Leitungsdienst der Feuerwehr alarmiert, weil ein PKW rund 15 Meter vom Ufer im Bodensee stand.

Nach Angaben der Einsatzkräfte, zog die Feuerwehr nach dem Eintreffen am Einsatzort Ölsperren um den PKW, um so eventuell auslaufende Flüssigkeiten aufzufangen. Im Anschluss wurde das Fahrzeug mittels Seilwinde an Land gezogen und an die Polizei übergeben. Die Ölsperren wurden danach auf ausgelaufene Flüssigkeiten kontrolliert. Hierbei konnten keine Flüssigkeiten aufgefunden werden. Eine Gefahr für die Umwelt und das Gewässer bestand zu keinem Zeitpunkt.