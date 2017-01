Rund 9600 Euro Schaden sind am Dienstagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der B33 bei Hegne entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Fahrer eines Klein-Lasters, der in Richtung Radolfzell unterwegs war, auf einen bremsenden Lastwagen auf. Das kleinere Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt, die Polizei schätzt etwa 9500 Euro. Am Auflieger des großen Lastwagens gab es dagegen nur einen minimalen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.