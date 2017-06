Allensbach Kinderbetreuung wird deutlich teurer: Gemeinde Allensbach erhöht Beiträge um acht Prozent

Die Gemeinde erhöht die Beiträge um acht Prozent. Elternbeiräte wurden nicht vorab informiert und äußern, dass sie sich eine maßvolle Erhöhung gewünscht hätten. Die Kirchengemeinde hat den Plänen bereits zugestimmt

Allensbach – Eltern müssen für die Betreuung ihrer kleinen Kinder ab dem Kindergartenjahr 2017/2018 deutlich mehr bezahlen in Allensbach. Die Gemeinde erhöht die Beiträge um acht Prozent. Die Elternbeiräte wurden hierüber vorab nicht informiert. Sven Ossenberg, der Elternbeiratsvorsitzende des Kinderhauses St. Nikolaus, erklärte, dies hätte er bei diesem Thema eigentlich erwartet und sich gewünscht. Er wolle jetzt mit dem Gesamtelternbeirat das weitere Vorgehen besprechen. "Wir werden sicher noch mal zur Gemeinde gehen", sagte er. Derweil erklärte Ulla Drodofsky, die Kindergartenbeauftragte der katholischen Gemeinde, die Trägerin des Kinderhauses St. Nikolaus ist, nach Rücksprache mit dem Stiftungsrat: "Wir als Kirche stellen uns nicht entgegen." Zumal die Gemeinde ohnehin einen Großteil der Kosten trage.

Bürgermeister Stefan Friedrich und Hauptamtsleiter Stefan Weiss erklärten, die deutliche Anhebung liege daran, dass die Personalkosten stark gestiegen seien. Man folge damit – anders als in früheren Jahren – exakt der Empfehlung der Kirchen und kommunalen Landesverbände. Grundlage hierfür sei ein Gemeinderatsbeschluss vom Juli 2016, sich künftig diesen Empfehlungen anzuschließen, weil die Gemeinde Allensbach bisher im kommunalen Vergleich unterdurchschnittliche Elternbeiträge verlangt habe. Durch die Beiträge würden weiterhin nur rund 13 Prozent der Kosten gedeckt, während die Empfehlung der kommunalen Landesverbände ein Deckungsgrad von 20 Prozent sei. Die Gemeinde trage ein Defizit von zirka 600 000 Euro, was 4400 Euro pro betreutem Kind entspreche.

Durch die jetzige Anhebung rechne man mit Mehreinnahmen von etwa 8700 Euro, so Weiss. Der Bürgermeister fügte an, für das Kindergartenjahr 2018/2019 sei voraussichtlich eine Empfehlung und Anhebung von "wohl nur drei Prozent" zu erwarten.

Elternbeirat Ossenberg erklärte: "Acht Prozent auf einmal ist ein bisschen hoch." Es sei zwar klar, dass die Kosten steigen, aber er vermisse eine Staffelung. Wenn die Anhebung 2018 bei drei Prozent liegen soll, könnte man die jetzigen acht Prozent dazu addieren und das Ganze durch zwei teilen, meinte er. Dann läge die Erhöhung in beiden Jahren bei fünf bis sechs Prozent. Darauf könnten sich die Eltern einstellen. "Es ist nicht so, dass hier nur Vermögende leben". Es gebe auch Alleinerziehende und Eltern mit Zwillingen beziehungsweise zwei Kindern in der Betreuung. Und das Geld fürs Mittagessen komme bei vielen hinzu. Anka Mayer vom Gesamtelternbeirat sagte, es sei sicher ein gutes Vorgehen, das Thema im Beirat zu besprechen: "Generell finde ich es gut, die Eltern mit ins Boot zu holen. Damit vermeidet man Unmut". Wobei Mayer auch erklärte, dass sie die Beiträge in Allensbach immer noch für günstig im Vergleich zu Konstanz halte. Sie sei im Zwiespalt. "Gute Kinderbetreuung ist teuer", so Mayer. Und die Erzieherinnen sollten auch genug verdienen. "Wenn's ins Personal fließt und die Betreuung dadurch gesichert ist, finde ich es schon in Ordnung."

Auch die Leitungen der Einrichtungen wurden nicht vorab von der Verwaltung informiert über die anstehende Erhöhung. Monika Drivalos vom Kinderhaus Kaltbrunn ging davon aus, dass nur die Ganztagsbetreuung teurer wird, was im Juli 2016 beschlossen wurde. Sie sagte: "Ich finde es wichtig, dass die Eltern informiert sind." Wobei auch sie anmerkt: "Wir bewegen uns in der Gemeinde Allensbach immer noch auf einem recht niedrigen Niveau."

Die neuen Beiträge

Ein Regelkindergartenplatz kostet im Kindergartenjahr 2017/2018 monatlich statt 86 neu 93 Euro. Bei verlängerten Öffnungszeiten sind es 97 Euro (bisher 90). Ganztagsbetreuung mit einem Nachmittag kostet im Kinderhaus am Walzenberg 106 Euro (98), im Kinderhaus Kaltbrunn 98 (94). Bei Ganztagsbetreuung mit zwei Nachmittagen steigt der Beitrag im Walzenberg auf 117 Euro (108), in Kaltbrunn auf 108 (102). Die Schulkindbetreuung im Kinderhaus St. Nikolaus kostet 140 Euro (130). Für Kinder unter drei Jahren steigt der Beitrag bei verlängerten Öffnungszeiten auf 244 Euro (226). Die Ganztagsbetreuung U3 kostet mit einem Nachmittag 279 Euro (258), bei zwei Nachmittagen 313 (290). Wenn Eltern ein zweites Kind in derselben Einrichtung haben, kostet das halb so viel beziehungsweise ist zirka 25 bis 30 Prozent günstiger. (toz)