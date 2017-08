Allensbach/Reichenau Kind bei Bootsunfall schwer verletzt - Segelboot hatte Vorfahrt

Kurz vor 16 Uhr ereignete sich am heutigen Nachmittag mitten auf dem Gnadensee ein schwerer Schiffunfall.

Notfallseelsorger vor Ort

Segelboot hatte Vorfahrt

Schwerer Schiffunfall auf dem Gnadensee zwischen Allensbach und der Insel Reichenau: Beim Zusammenstoß eines Motorboots mit einem voll unter Segel fahrenden Segelboot am Dienstag Nachmittag ist ein fünfjähriger Junge schwer verletzt worden.Er saß laut Polizeiangaben vorne auf dem Bug des Motorboots und erlitt durch den Zusammenstoß einen Trümmerbruch sowie Quetschungen eines Beines. Nach der ambulanten Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die auf dem Motorboot ebenfalls mitfahrende 13-jährige Schwester sowie die Mutter des Jungen wurden leicht verletzt. Unverletzt blieben der 67-jährige Großvater des Jungen als Schiffsführer sowie der Lebensgefährte der Mutter. Die drei Personen an Bord des Segelboots blieben unverletzt.Das Motorboot kenterte, ging allerdings nicht unter und wurde kieloben nach Allensbach geschleppt. Das beschädigte Segelboot konnte aus eigener Kraft den Reichenauer Yachthafen Herrenbrücke anfahren. Die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Schiffsführer des Motorbootes wohl im Rahmen eines Beschleunigungsvorgangs das Segelboot übersehen hat. Insgesamt drei Rettungshubschrauber, davon zwei aus der Schweiz, landeten in Allensbach und auf der Reichenau. Feuerwehren, Polizei und Wasserschutzpolizei, DLRG und Rettungsdienste aus Konstanz, Allensbach und von der Insel Reichenau waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.Am Yachthafen Herrenbrücke auf der Reichenau vor Ort war auch die Notfallseelsorgerin Angela Kirchgässner.Dass das Segelboot voll unter Segel stand, ist entscheidend für die Frage, wie es zu dem Unfall kommen konnte und wer verantwortlich ist. In der Regel gilt auch auf dem See die Vorfahrt rechts-vor-links. "Fährt das Segelboot ohne Motor hat es Vorfahrt“, erklärt Armin Förster von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Bereitschaftspolizei in Göppingen. In diesem Fall hatte also das Segelboot Vorfahrt. Vor Ort auf der Reichenau erklärte ein Einsatzmann der DLRG, dass es weder für Erwachsene noch für Kinder ratsam sei, vorne auf dem Bug von Booten zu sitzen.Vor allem Kinder sollten immer eine Rettungsweste tragen. Trotz des zu dieser Zeit üblichen Staus auf der B33 kamen die Rettungskräfte gut auf der gesperrten Nebenspur durch, sagte ein Polizist. Vor allem in diesem Bereich ist eine Rettungsgasse bei Stau aber lebensrettend.