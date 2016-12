Allensbach In Allensbach sollen lange gehegte Träume wahr werden

Allensbach hofft 2017 auf Verbesserungen bei der Internetanbindung und den Bahnsteigen. Weitere wichtige Themen sind unter anderem Kinderbetreuung und Integration. Ein Überblick.

Ein in mancherlei Hinsicht spannendes Jahr dürfte 2017 für viele Bürger in Allensbach und den Ortsteilen werden. Wobei einige der Themen nicht neu sind, aber nun deren weitere Entwicklung ansteht.

Da ist zum Beispiel die Kinderbetreuung. Es fehlen in der Gemeinde Plätze für Kinder über drei wie unter drei Jahren. Zur Entscheidung des Gemeinderats, einen neuen Kindergarten zu bauen, meint Bürgermeister Stefan Friedrich: „Wir haben den richtigen Kurs eingeschlagen – hin in Richtung Vollversorgung.“ Doch leider dauere es einige Zeit. Vor Ende 2018 wird der Kindergarten nicht fertig sein. So bald wie möglich soll eine Übergangsgruppe in der Schule mit Ü3- und U3-Plätzen die Not etwas lindern. Um weitere solcher Gruppen zu etablieren, brauche es Räume, Personal und finanzielle Mittel. Ein runder Tisch am 26. Januar, bei dem auch Elternvertreter und Erzieherinnen teilnehmen werden, könnte neue Impulse geben. „Da sitzt alle Fachkompetenz beim Thema Kinderbetreuung am Tisch“, so Friedrich. Aber es habe keinen Sinn, sich Illusionen zu machen, dass es schnelle Lösungen gebe.

Zumal sich das Problem noch verschärfen dürfte. Denn auch das Thema Integration von Flüchtlingen wird noch dringender. Im ersten Halbjahr dürften etliche weitere Asylsuchende in die Gemeinde kommen und manche ebenfalls Kitaplätze benötigen. Etwa im Mai soll das lila Haus in Freudental so weit saniert sein, im Juni die große Unterkunft im Gewerbegebiet Reihetal fertig werden. Bis zum Sommer könnte die Zahl der Flüchtlinge von derzeit zirka 75 auf rund 120 steigen. Damit hätte die Gemeinde zwar ihr Soll bei der Unterbringung erfüllt, so der Bürgermeister.

Doch: „Mit jedem Flüchtling, der kommt, haben wir einen höheren Betreuungsbedarf.“ Das sei für die Verwaltung und den Helferkreis schon im vergangenen Jahr viel Aufwand gewesen. Am 2. Februar werde es einen Infoabend im Pfarrheim dazu geben für alle, die helfen wollen. Die Verwaltung werde informieren, wo sie Unterstützung von Bürgern gebrauchen könnte. Bisher klappe die Integration einigermaßen. Natürlich gebe es auch mal Reibungspunkte – zum Beispiel, wenn in zuvor unbewohnten Häusern plötzlich Leben und damit auch Lautstärke einzieht. Aber die Befürchtungen mancher Bürger, dass manche Flüchtlinge sich im Ort in Gruppen versammeln, haben sich nicht bewahrheitet.

Das Thema Bürgerbeteiligung wird auch wichtiger beim Landessanierungsprogramm für die Allensbacher Ortsmitte. Im Frühjahr ist dazu ein Infoabend der Gemeinde geplant. Zum einen wolle die Verwaltung aufzeigen, was an Positivem für Allensbach möglich sei, zum anderen, wie sich Bürger beteiligen können. Dabei solle es auch Thementische geben, wo Bürger Ideen einbringen können. Wie weit diese Bürgerbeteiligung gehen wird, müssten aber noch der Entwicklungsbeirat und der Gemeinderat festlegen. „Dann sieht man Schritt für Schritt weiter“, so Friedrich. Dies gelte auch fürs Topthema Adler. Im Laufe des Jahres 2017 solle ein Konzept entwickelt werden, was aus der maroden Immobilie in prominenter Lage werden soll.

Freuen dürfen sich Allensbacher und Gäste aus der Region wieder auf ein attraktives Kulturprogramm. Das beginnt schon gleich am 14. Januar mit Pippo Pollina. Am 9. Februar kommt die Jazzgröße Michael Wollny. Und im Mai startet im Seegarten wieder die beliebte Umsonst-und-draußen-Reihe, die noch komplett auf der alten Bühne stattfinden wird. Nachdem nun die ersten Entwürfe für eine neue Bühne vorliegen, werde frühestens im Herbst mit dem Neubau begonnen, so Friedrich. Im Juni gibt es zudem das Mühlenwegmuseum seit fünf Jahren. Dies will das Kulturbüro feiern.

Freud und Leid liegen eng beisammen beim Thema Bahnsteigsanierung. Im Frühjahr und Herbst will die Bahn endlich in Allensbach und Hegne gleichzeitig – jeweils an einem Gleis – die Bahnsteige so umbauen, dass auch Eltern mit Kinderwagen und gehbehinderte Menschen problemlos ein- und aussteigen können. Lästig werden die lauten nächtlichen Arbeiten für Anwohner. Aber ist dieser enge Zeitplan überhaupt einzuhalten? „Wir sind gespannt“, meint Friedrich grinsend. Ganz sicher weitergehen wird der Ausbau der B 33 westlich von Allensbach. Und da steht im Herbst ein Wochenende lang eine weitere Vollsperrung der B 33 an, wenn die Nägelriedbrücke abgerissen wird. Das habe zwar im November ganz gut funktioniert, so der Bürgermeister, doch: „Gleichwohl ist das eine absolute Ausnahmesituation.“

Mehr im Hintergrund wird an der Zukunft der Marienschlucht gearbeitet. Das beliebte Ausflugsziel selbst werde 2017 ganz sicher nicht wieder eröffnet, so Friedrich. Aber es werde von allen beteiligten Gemeinden und Behörden mit Hochdruck daran gearbeitet, wie das Wegenetz darum herum wieder frei gegeben und die Schlucht wieder erlebbar gemacht werden könne.

Freuen sollen sich die Freudentaler über schnelles Internet spätestens zum Jahresende 2017. Mit dem Bau einer Abwasserdruckleitung von Langenrain nach Allensbach wird der Ortsteil zugleich als letzter ans Glasfasernetz angeschlossen. Gespannt sind die evangelischen Gläubigen auf ihren neuen Pfarrer Frank-Uwe Kündiger, der am 1. April sein Amt antritt. Und gespannt sind die Kaltbrunner, ob die Störche im Frühjahr zurückkehren und den Ersatzmast annehmen, nachdem die Hochspannungsleitung 2016 unter die Erde verlegt wurde. Der Bürgermeister meint, "Storchenvater" Wolfgang Schäfle habe das Nest ja so weit vorgebaut. „Nun gilt es: Daumen drücken.“

Das passierte im Jahr 2016