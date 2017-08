Allensbach Im Wildpark geht's von kleinen Eseln zum großen Wasserspaß

Ein neues, spritziges Spielangebot im Wildpark kommt bei kleinen Wasserratten gut an. Und bei den Tieren ist außer den neuen Minieseln viel Nachwuchs zu sehen. Zu den negativen Seiten dieses Sommers gehören die Unwetter, die viel zusätzliche Arbeit machen.

Die neunjährige Sabine strahlt. Sie hat eben den neuen Wasserspielplatz im Allensbacher Wild- und Freizeitpark entdeckt. Und schon springt sie unter den Wasserfontänen hindurch, die im Wechsel aus mehreren Düsen im Boden des gepflasterten Areals emporschießen. "Das hat mir sehr gut gefallen", berichtet sie hinterher vergnügt – und ziemlich nass. Das Mädchen aus Nürtingen, das gerade mit seiner Großmutter im Urlaub am Bodensee ist, ist zum ersten Mal im Wildpark, hatte aber im Internet schon darüber gelesen. Da bleibt nicht viel Zeit für ein Interview, denn die Neunjährige will sogleich die nächste Kinderattraktion ausprobieren: die Riesenrutsche. Auf dem Wasserspielplatz hüpfen derweil schon die nächsten Kindern unter den Fontänen herum oder stellen experimentierfreudig einen Fuß auf eine der Düsen.

"Die Kinder rennen da hin und her und haben einen Heidenspaß", berichtet der Tierarzt Bernhard Storm, der zusammen mit seiner Frau Martina Schleith den Wildpark leitet. Auch von Eltern, die auf Steinbänken das Treiben ihrer Kleinen verfolgen können, habe es positive Rückmeldungen gegeben auf den neuen Wasserspielplatz, der seit Ostern in Betrieb ist. Wobei Storm schmunzelnd anmerkt, dass es sich nicht unbedingt vermeiden lasse, dabei nass zu werden. Da könne Ersatzkleidung nicht schaden. Solange das Wetter schön genug sei, bleibe der Wasserspielplatz in Betrieb.

"Man muss immer wieder was Neues machen", begründet Storm die wohl alles andere als geringe Investition. Auch ein paar neue Tiere gebe es seit einiger Zeit. Zum einen die Miniaturesel Beauty und Ellie, die recht selten seien. Der Wildpark habe die beiden Weibchen in Österreich und der Schweiz gekauft. Das sei eine spezielle Züchtung, diese Eselchen würden maximal 80 Zentimeter hoch. Beauty und Ellie seien schon über ein Jahr alt. "Die wachsen kaum noch", erklärt der Tierarzt. Die putzigen Tiere sind bislang auf einer ans Parkareal angrenzenden Weide untergebracht, sollen aber mal in den Park wechseln, wenn ein passendes Gehege frei werde, so Storm. Besucher können sie aber auch jetzt schon sehen: Vom Zugang zum Haupteingang des Parks führt ein öffentlicher Wiesenweg zum Landgasthaus Mindelsee an der Weide vorbei. Dort sind übrigens auch fünf neu angeschaffte Wagyu-Rinder aus Japan untergebracht und die beiden amerikanischen Minipferdchen (nicht zu verwechseln mit Ponys), die zuvor dort ein Gehege hatten, wo jetzt der Wasserspielplatz ist.

Keiler Obelix ist erstmals Vater geworden

Neue Tiere gibt es übrigens auch im großen Wildschweingehege: rund zehn Frischlinge. Der gerade mal 16 Monate alte Keiler Obelix ist zum ersten Mal Vater geworden. Nach Ostern 2016 war er, erst ein paar Tage alt, als aufgefundenes Wildschweinbaby in den Wildpark gebracht worden. Martina Schleith päppelte den Winzling dann auf. Aus dem damals putzigen Kerlchen ist ein strammer Keiler geworden. Auch die beiden etwa gleichaltrigen Wildsäue Frieda und Greta, die Obelix in seiner Jugend schon Gesellschaft leisteten, haben bereits Nachwuchs bekommen.

Bei Wildschweinen gehe das Erwachsenwerden recht schnell, erklärt der Tierarzt. Mit einem Jahr seien diese geschlechtsreif. "Obelix ist inzwischen der neue Chef im Wildschweingehege", berichtet Storm. Er sei dort nun der einzige Keiler. Der vorherige Stammvater der Rotte, Rudi, der selbst vor rund zwölf Jahren als aufgefundenes Baby in den Park gekommen war, sei mittlerweile zu alt geworden für diese Rolle und an ein anderes Gehege abgegeben worden. Zwei Keiler im Gehege würden sich nicht vertragen, erklärt der Tierarzt. So stellt er zufrieden fest: "Es ist eine sehr harmonische Rotte."

Weniger erfreulich waren auch für den Wildpark die diversen Unwetter in den vergangenen Wochen. Der Aufwand zur Instandsetzung sei in diesem Jahr größer als früher. "Wir sind von jedem Sturm betroffen wie der Wald drumherum", berichtet Bernhard Storm. Umgefallene Bäume müssten entfernt werden, wofür ein privates Forstunternehmen aus Kaltbrunn engagiert werde. Aber das Personal müsse mitunter die Bäume grob zerkleinern, damit Zäune instand gesetzt werden können. Alle Zäune müssten kontrolliert und zudem die Wege von Ästen frei geräumt werden.

"Wir hatten das Glück, dass keine großen Zaunanlagen betroffen waren", so der Co-Parkleiter. Weil das passieren kann, seien die beiden Bären nachts in einem Schlafhaus. Um das Bärengehege gebe es zwar einen massiven Zaun, aber: "Wenn da ein Baum aufs Gehege fällt, sind die weg", fürchtet der Tierarzt. Schon allein, weil Bären sehr neugierig seien. Tagsüber könnte man sie notfalls mit dem Betäubungsgewehr wieder zurückholen, aber nachts wäre das zu gefährlich. Und es seien auch keine Tiere durch die jüngsten Unwetter zu Schaden gekommen, berichtet Bernhard Storm: "Tiere haben einen Instinkt, die wissen, dass was passiert und ziehen sich zurück."

Rund 300 Tiere im Park

Im Wild- und Freizeitpark Allensbach gibt es derzeit rund 300 Tiere. Das sei der Höchstbesatz im Laufe des Jahres, so der Tierarzt Bernhard Storm, weil in den vergangenen Monaten wieder einige Tierarten Nachwuchs bekommen haben. Neben zehn Frischlingen bei den Wildschweinen gebe es Junge bei den Dam-, Rot- und Sikahirschen sowie Steinbockkitze, die noch recht klein seien. Zu sehen gibt es außerdem je zwei Bären und Luchse, Wisente, Mufflons und anderes mehr. Ferner bietet die Falknerei zweimal täglich Shows mit kleinen und großen Greifvögeln an – in den Ferien auch montags, sonst Ruhetag der Falknerei. Der reguläre Eintritt, in dem die Falknerei und die Nutzung von Spielgeräten und Grillstellen inbegriffen ist, kostet für Erwachsene 9,50 Euro, für Kinder von drei bis 14 Jahren 7,50. Zudem gibt es vergünstigte Kartenangebote. (toz)