Allensbach Hunderte Schwimmer im Gnadensee

Die DLRG Allensbach hat einen Termin für das 37. Gnadenseeschwimmen angesetzt in der Hoffnung, dass das Wetter mitspielt.

Alle Jahre wieder schaut die DLRG Allensbach bangen Blickes zum Himmel. Hält das Wetter oder nicht? Das wird auch am 15. Juli wieder der Fall sein, denn dann veranstaltet der Ortsverein wieder sein traditionelles Gnadenseeschwimmen.

So wird Heiner Fritze mit seiner Mannschaft in den nächsten Tagen mit größter Aufmerksamkeit die Wetterprognosen verfolgen. Ist es zu kühl oder zu stürmisch, wird die DLRG wieder einmal nicht um eine Verlegung des Spektakels herum kommen. Der Vorsitzende des Allensbacher Ortsverein betont immer wieder, dass die Sicherheit der Teilnehmer Vorrang habe. Wie im vergangenen Jahr wird die 1500 Meter lange Strecke auch am 15. Juli ein Rundkurs sein – aus organisatorischen Gründen, betont Heiner Fitze in einer Pressenotiz.

Bei 350 Anmeldungen ist Schluss. Im vergangenen Jahr nahmen 148 Schwimmer teil. Anmeldung ist ab 9 Uhr im Strandbad. Start ist um 12 Uhr. Je nach Witterung kommt auch ein Beginn um 15 Uhr in Betracht. Die Schwimmzeit ist auf 90 Minuten begrenzt. Alle Schwimmer werden von Booten begleitet, deren Besatzungen im Notfall eingreifen können. Bewirtung ist ab 10.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 11 Euro, Familien ab drei Personen bezahlen pro Kopf 9 Euro. Das Mindestalter für Kinder ohne Begleitperson liegt bei zehn Jahren. Ab 18.30 Uhr gibt es eine Beachpartys.

Gnadenseeschwimmen: Ob es angesichts der Witterung am Samstag, 15. Juli stattfindet, können Interessierte morgens am Veranstaltungstag telefonisch unter (0 75 33) 12 55 abfragen.