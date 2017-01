Allensbach Höhrenbergstraße: Zwei Diebstähle aus Autos in einer Nacht

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag in der Höhrenbergstraße einen geparkten Opel aufgebrochen und einen Rucksack samt Inhalt gestohlen.

Der Dieb verschaffte sich laut einer Mitteilung der Polizei die Seitenscheibe eingeschlagen, um sich Zugang zum Inneren zu verschaffen. Im blauen Rucksack, den er mitnahm, waren nur Unterlagen, aber keine Wertsachen. Der Schaden am Auto beträgt rund 500 Euro. Möglicherweise der gleiche Täter, so die Polizei, hat in derselben Nacht in derselben Straße an einem geparkten Renault die Benzinleitung an der Fahrzeugunterseite durchtrennt, mehrere Liter Kraftstoff abgezapft. Die Polizei fand am Tatort einen Kunststoffeimer und eine Flasche, mit der der Täter das Benzin vermutlich in den Tank seines eigenen Wagens umgefüllt hat. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach unter der Telefonnummer 07533/97150 zu melden.