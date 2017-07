Hegne Hegne: Zwei Unfälle auf der Bundesstraße 33

Zwei Autos sind am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 33, in Höhe Hegne, ineinandergefahren.

Auch auf der Gegenfahrbahn ereignete sich kurz danach ein Auffahrunfall. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen. Wie der Pressesprecher der Polizei, Bernd Schmid, auf Nachfrage berichtet, ereignete sich der erste Unfall um 9.34 Uhr. Zwei Fahrzeuge waren daran beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt, ein Auto musste abgeschleppt werden.

Der zweite Auffahrunfall passierte auf der Gegenspur, also in Fahrtrichtung Konstanz, gegen 9.44 Uhr. Etwa um 10.30 Uhr war die Fahrbahn geräumt, der Verkehr konnte wieder in beide Richtungen fließen.