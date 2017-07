Allensbach/Reichenau Gemeindewerke Bodanrück steigern Gewinn 2016 um 20 000 Euro

Erwirtschaftete Gelder der Gemeindewerke Bodanrück bleiben im Unternehmen, um das Grundkapital zu vergrößern.

Die Gemeindewerke Bodanrück haben im Jahr 2016 einen Gewinn von rund 263 000 Euro erwirtschaftet und damit 20 000 Euro mehr, als im Wirtschaftsplan erwartet worden war und auch 25 000 Euro mehr als im Jahr 2015. Der Allensbacher Gemeinderat stimmte der Empfehlung des Aufsichtsrats zu, den Gewinn nicht an die Gesellschafter auszuschütten, sondern diesen im Unternehmen zu lassen. Bürgermeister Stefan Friedrich sagte, ein größeres Grundkapital diene der Steigerung der Liquidität auch mit Blick auf anstehende Investitionen. Im laufenden Jahr will das Unternehmen zum Beispiel gut 800 000 Euro in verschiedene Ausbaumaßnahmen investieren.

Die Gemeindewerke haben die Gemeinden Allensbach, Reichenau und Bodman-Ludwigshafen im April 2014 gegründet und damit ihre Strom- und Gasnetze zurückgekauft. Diese sind an die Netze BW verpachtet, wobei der Konzern zudem mit 49 Prozent an der GmbH & CoKG beteiligt ist. Eigene Beschäftigte haben die Gemeindewerke nicht, der Geschäftssitz wechselt in den drei Gemeinden. Im Wirtschaftsplan 2017 wird mit einem Gewinn von rund 299 000 Euro gerechnet. Die Steuerberater, die den Jahresabschluss 2016 geprüft haben, erklärten zur wirtschaftlichen Lage: "Angesichts des Geschäftsmodells sind die Erträge und Aufwendungen sicher unplanbar. Schwerer vorhersehbar sind die Investitionen, die sich kurzfristig aus dem Ausbaubedarf der Netze im Rahmen der B 33 ergeben. Bei rollierender Fünfjahresplanung kann die notwendige Liquidität rechtzeitig beschafft werden."