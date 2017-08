Allensbach Gemeinde macht Weg für Aldi-Filiale im Allensbacher Gewerbegebiet Reihetal frei

Die Discounter-Kette Aldi plant eine Filiale mit 850 Quadratmetern im Allens­bacher Gewerbegebiet. Der Gemeinderat stimmt dem Vorhaben zu, nun liegt der Ball beim Landratsamt.

Wie angekündigt, hat Aldi Süd nun bereits den Bauantrag für einen modernen Markt im Allensbacher Gewerbegebiet Reihetal eingereicht. Der Gemeinderat stimmte erwartungsgemäß zu, schließlich hatte er vor einigen Wochen auch beschlossen, das letzte der Gemeinde gehörende Grundstück im Gewerbegebiet, nördlich von Trigema, an Aldi zu verkaufen. Bürgermeister Stefan Friedrich erklärte zudem, bei dem Bauvorhaben seien alle im dort gültigen Bebauungsplan gemachten Vorgaben eingehalten. Laut Aldi-Pressestelle ist eine Filiale der neuen Generation geplant mit zirka 1360 Basisartikeln sowie pro Woche etwa 80 Aktionsartikel. Der Baubeginn solle möglichst Ende 2017 sein. Dies hängt davon ab, wann die Baurechtsbehörde beim Landratsamt die Baugenehmigung erteilt und ob es von dort Auflagen geben wird. Die Eröffnung könnte im Sommer 2018 sein, so die Pressestelle. Weitere Geschäft im selben Gebäude seien nicht vorgesehen.

Ortsbaumeister Harald Seidler erklärte im Gemeinderat die Pläne. Auf den beiden Grundstücken – neben den gut 2400 Quadratmetern von der Gemeinde hat Aldi auch das angrenzende Grundstück von einer Privatperson gekauft – sei ein eingeschossiges Gebäude geplant. Dieses soll eine Länge von gut 50 Metern haben, rund 35 Meter Breite und zirka 6,50 Meter Höhe. Umbaut werde ein Volumen von rund 9000 Kubikmeter, so Seidler. Die Verkaufsfläche liege bei etwa 850 Quadratmetern, hinzu kämen knapp 370 für Rampe und Lager, rund 150 für Pfandlager und Backvorbereitung sowie gut 130 für Sozialräume. Im nördlichen Teil des Areals seien 60 Stellplätze vorgesehen – erforderlich wären für das Bauvorhaben nur 41, so Seidler. Am Rand davon sei eine Überdachung für Einkaufswägen vorgesehen.

Nach SÜDKURIER-Informationen hat die Gemeinde von Aldi einen für Gewerbefläche hohen Quadratmeterpreis erhalten. Die Pressestelle erklärte hierzu: „Der Standort wurde von uns sorgfältig bewertet und aufgrund seiner Lage ausgesucht.“