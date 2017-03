Allensbach Geht die Einbruchserie weiter? Erneuter Einbruch mit aufgebohrtem Fenster in Allensbach

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Haus im Bereich der Konstanzer Straße eingebrochen, während die Bewohner schliefen.

Sie bohrten laut einer Mitteilung der Polizei ein Loch in den Fensterrahmen und verschafften sich so Zugang zum Gebäude und durchsuchten die Wohnung. Sie erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Eine Serie mit ähnlichen Vorfällen ereignete sich Anfang und Mitte Februar in Reichenau, Allensbach und Hegne sowie Bodman-Ludwigshafen und Pfullendorf. Das Muster war immer dasselbe: Während die Bewohner schliefen, bohrten die Täter ein Loch in den Rahmen eines Fensters oder einer Tür, fuhren dann einen Gegenstand durch dieses Loch und öffneten damit Tür oder Fenster.