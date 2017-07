Allensbach/Reichenau Gedankenspiele über Radweg an der B 33

Umleitung nötig während B 33-TunnelbauErdpiste an Bahnstrecke sollte asphaltiert werdenSchnellradweg wird nun ebenfalls zum Thema

Nicht nur für den Straßenverkehr, sondern auch für Fahrradfahrer sollte der B 33-Ausbau brauchbare und zufrieden stellende Lösungen bringen; und dies sowohl in der Bauphase wie im Endzustand. Darüber herrschte Einigkeit in einer Gesprächsrunde, zu der die Neubauleitung Singen und der Allensbacher Bürgermeister Stefan Friedrich Vertreter von Naturschutz- und Radfahrerverbänden ins Allensbacher Rathaus eingeladen hatten. „Es müssen dauerhaft funktionierende Radwege vorhanden sein“, sagte Stefan Friedrich.

Konkret ging es zunächst um die rund vierjährige Bauphase des Tunnels bei der Waldsiedlung ab Ende 2018. Dann entfalle der asphaltierte Radwegabschnitt an der B 33 zwischen Hegne und der Waldsiedlung, so Yvonne Guduscheit, die Leiterin der Neubauleitung. Als dies im Mai schon einige Wochen der Fall war, weil Gasleitungen verlegt wurden, wurde der Radverkehr auf die Erdpiste an der Bahnlinie umgeleitet, was Fahrradfahrer und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) kritisierten. „Das hat uns gezeigt, dass es so nicht möglich ist“, räumte Guduscheit ein. „Ohne diese Testphase wären wir vielleicht etwas blauäugig gewesen.“ In der Diskussion wurde schnell deutlich, dass dieser Schotter- und Sandweg während der Tunnelbauphase als Umleitungsstrecke asphaltiert sein sollte. Eberhard Klein vom Naturschutzbund (Nabu) betonte: „Wir legen großen Wert darauf, dass der Weg im Endausbau wassergebunden bleibt.“ Doch während der Bauzeit halte er eine Asphaltierung für möglich. Entscheiden müsse dies aber letztlich die Obere Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium. Klar sei, dass der Weg anschließend wieder entsiegelt werden müsse, so Klein. Stefan Friedrich sagte: „Zwei asphaltierte Wege dauerhaft brauchen wir auch nicht.“ Schließlich soll es einen solchen Radweg – wie heute – auch später neben der ausgebauten B 33 geben, allerdings hinter einer Lärmschutzwand.

Beim Thema Radweg im Endausbau hakte Antje Boll vom BUND nach. Beim Abschnitt Allensbach-Konstanz handele es sich um einen Teil des Bodenseeradwanderwegs, der für Pendler, Schnellfahrer und gemütliche Touristen in beide Richtungen geeignet sein sollte. Hierfür müsse er breit genug sein. „Mir ist es wichtig, dass der Weg komfortabel ist“, so Boll. Guduscheit sagte, es fehle hier noch die Detailplanung, aber sie gehe laut Planfeststellung von einer Breite von drei Metern aus. Dies wäre zu wenig, meinte auch Bernhard Wittlinger vom Verkehrsclub Deutschland (VCD). Die Planfeststellung sei bereits zehn Jahre alt, seither habe sich beim Thema Radverkehr einiges geändert – hin zu Schnellradwegen zum Beispiel. Und der Radverkehr sollte zudem möglichst kreuzungsfrei fließen können. Ralf Seuffert vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) erklärte: „Das ist auch ein wirtschaftlicher Aspekt.“ Wenn Radtouristen sich mühsam den Weg suchen müssten, kämen sie möglicherweise nicht nochmal in die Region.

Friedrich und sein Reichenauer Kollege Wolfgang Zoll griffen das auf und meinten, die Neubauleitung solle prüfen, ob und wie viel der Radweg verbreitert werden könnte hin zu einem Schnellradweg. Friedrich meinte, wenn der Weg einfach wie planfestgestellt gebaut werde, „dann haben wir wieder das gleiche Problem – nicht auf Straßenebene, sondern auf Radebene“. Und Zoll berichtete, er höre oft, dass der vor Jahren ausgebaute Radweg ab dem Reichenauer Bahnhof in Richtung Konstanz eigentlich schon zu schmal sei. „Wenn man jetzt neu baut, sollte man es breiter machen“, so Zoll. Er und Friedrich wollen nun zum Thema Schnellradweg mit den Städten Konstanz und Radolfzell Kontakt aufnehmen, die das auch betreffe. Klar scheint, dass dann eine Änderung der Planfeststellung nötig wäre. Robert Kloker von der Neubauleitung sagte: „Wir betrachten den Radverkehr positiv, aber uns sind manchmal die Hände gebunden.“ Da gebe es die Frage, was ist machbar und wo endet die Planfeststellung. Bernhard Wittlinger bat darum, generell die Radwegplanung nicht nur als Anhängsel des Straßenausbaus zu sehen. Antje Boll und Doris Hellmuth (Bunte Liste Allensbach) forderten, den Radverkehr gegenüber den Autos mal zu priorisieren. Klein und Boll sprachen zudem Gefahrenstellen bei der Überquerung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen der Waldsiedlung und dem Lindenbühl an. Zoll bestätigte, dass es auf dieser noch nicht richtig in Betrieb stehenden Straße immer wieder Probleme gebe. Er werde die Verkehrsbehörde darauf ansprechen.

Robert Kloker bot den Interessensvertretern der Radfahrer an, in die B 33-Pläne ihre Problempunkte einzuzeichnen. „Dann ist eine Grundlage da, um Verbesserungen zu erzielen.“

Diskussion geht weiter

Anlass für die Diskussion im Allensbacher Rathaus war die Umleitung des Radverkehrs in der vierjährigen Bauzeit des B 33-Tunnels bei der Waldsiedlung ab Ende 2018. Es nahmen teil: die Bürgermeister Stefan Friedrich (Allensbach) und Wolfgang Zoll (Reichenau), Yvonne Guduscheit, Leiterin der Neubauleitung Singen, und der dortige Oberbauleiter für die B 33, Robert Kloker, Antje Boll, stellvertretende Geschäftsführerin des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben des Bunds für Umwelt und Naturschutz, der in der Region zuständige Geschäftsführer des Naturschutzbundes, Eberhard Klein, Ralf Seuffert, Vorstandssprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs im Landkreis, Bernhard Wittlinger, Kreisvorsitzender des Verkehrsclubs Deutschland, sowie – auch als regelmäßige Nutzerin des Radwegs nach Konstanz – Doris Hellmuth, Bunte Liste Allensbach. Friedrich bot an, in den kommenden Jahren immer wieder zu solchen Gesprächsrunden einzuladen. Denn das Thema Radwegführung an der B 33 bleibt auch beim Ausbau zwischen der Waldsiedlung und Allensbach aktuell. (toz)