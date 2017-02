Allensbach Freude über Tourismusbilanz: Allensbach hatte 2016 so viele Übernachtungsgäste wie noch nie

Die Übernachtungszahlen in der Gemeinde Allensbach sind 2016 um 5,5 Prozent gestiegen. Es gibt ein Plus bei Campern und Ferienwohungen. Das Verkehrsbüro ist mit dem Kulturangebot für die Besucher sehr zufrieden, es gebe dafür viel Lob von Touristen.

Die Tendenz im Tourismus ist in Allensbach und den Ortsteilen weiter steigend. Nach positiven Ergebnissen in den Vorjahren nahm die Zahl der Übernachtungen im Jahr 2016 um weitere 5,5 Prozent zu und lag bei rund 244 500 – so hoch wie noch nie, berichtet Verkehrsbüroleiterin Sabine Schürnbrand. „Es war eine zufriedenstellende Saison“, so ihr Fazit. Und am Ende eine überraschend gute. „Wir waren am Anfang skeptisch wegen des Wetters, ob wir die guten Zahlen der Vorjahre halten können“, erklärt Schürnbrand. Ostern und Pfingsten waren früh im Jahr und vor allem im Juni das Wetter schlecht.

Auch die Zahl der Ankünfte, die mit jener der Gäste gleichzusetzen ist, sei entsprechend auf knapp 43 000 gestiegen, berichtet die Tourismuschefin. Die durchschnittliche Verweildauer der Besucher sei wie in den Vorjahren bei etwa 3,5 Tagen gelegen. „Die klassischen Zwei-Wochen-Urlauber gibt es nicht mehr“, meint Schürnbrand.

Besonders deutlich fiel das Plus mit jeweils 12,5 Prozent auf den Campingplätzen und bei den Ferienwohnungen aus, erklären Schürnbrand und ihre Mitarbeiterin Ulla Hirschböck, die die Zahlen aufbereitet hat. Beim Camping gab es rund 78 000 Übernachtungen. Nach einem verheerenden Rückgang im Juni um 40 Prozent habe es von Juli bis September deutliche Zuwächse gegeben. In den Ferienwohnungen wurden rund 27 600 Übernachtungen registriert. „Wir haben neue Wohnungen dazu bekommen“, erklärt Hirschböck. Und Schürnbrand betont, diese Unterkünfte seien gut ausgestattet und würden gut geführt. Diese Rückmeldung komme wieder von Gästen.

Bei den Hotels sei die Übernachtungszahl ähnlich wie in den Vorjahren bei rund 30 400 gelegen, so Schürnbrand. Nach der Eröffnung des Hauses St. Elisabeth des Klosters Hegne, das sehr gut ausgelastet sei, hatte es in diesem Übernachtungsbereich einen deutlichen Anstieg gegeben. „Wir freuen uns sehr über den Erweiterungsbau in Hegne. Dadurch haben wir noch mal eine sehr schöne Zahl an Zimmern für unsere Gäste“, betont denn auch die Verkehrsbüroleiterin. Und die Tendenz spreche dafür, dass Allensbach ein weiteres, größeres Hotel gebrauchen könnte. Ein rückläufiger Trend sei dagegen bei den Privatzimmern erkennbar. Die Zahl der Übernachtungen ging um 13 Prozent zurück auf gut 7700. Zum einen gebe es immer weniger solche Zimmer, zum anderen sei diese Art von Unterkunft nicht mehr so gefragt.

Positiv auf den Tourismus habe sich einmal mehr das vielfältige und oft gelobte Kulurprogramm ausgewirkt, so Schürnbrand: „Das ist schon ein Wirtschaftsfaktor.“ Viele Besucher von weiter weg würden dafür Zimmer buchen. Alle Veranstaltungen – Jazz, Kleinkunst, Blind Dates und die neue Reihe "Wine & …" seien ausverkauft gewesen. Und Mitarbeiterin Jacqueline Hellwig berichtet, sie habe bereits jetzt eine Übernachtungsbuchung von Gästen, die im November zum Konzert von Erika Pluhar und L'Arpeggiata in der Klosterkirche kommen wollen. Hirschböck fügt an, auch die Umsonst & draußen-Reihe im Seegarten sei im Vorjahr bei Gästen wie Einheimischen sehr gut angekommen. „Wir hatten ein paar wunderbare Konzerte. Die Leute kommen immer wieder gern, weil sie das wissen." Die Gemeinde wolle wieder so ein ausgewogenes Programm zusammenstellen, in dem es auch Veranstaltungen für Familien gebe.

Zwei neue Freizeitangebote seien ebenfalls gut nachgefragt gewesen, erklärt Hirschböck. Zum einen habe das Verkehrsbüro selbst E-Bike-Touren zum Selbermachen auf dem Bodanrück ausgesucht. „Ich war begeistert, wie viele schöne Ecken es gibt“, so Hirschböck. Und auch die neuen Koch-Workshops mit regionalen Produkten, die Heike Barz macht, seien bei Gästen wie Einheimischen gut angekommen, fügt Schürnbrand an. Und seit Jahren gut nachgefragt seien die Streifzüge mit dem Ur-Allensbacher Ludwig Egenhofer, die Gästebegrüßungsfahrten auf dem See, Tai Chi im Seegarten und die Klosterwanderungen mit Jürgen Saegert. Und besonders positiv sei auch die VHB-Gästekarte, mit der Besucher seit ein paar Jahren kostenlos Bus und Zug in der Region nutzen können. „Die Gäste sind begeistert“, so Schürnbrand, die nach der erfreulichen Bilanz aber auch anmerkt: „Wir müssen die Qualität hoch halten.“

Herkunft der Gäste

Die mit Abstand meisten Gäste in Allensbach und den Ortsteilen kommen aus Deutschland – sie machen rund 85 Prozent der Übernachtungen aus, erklärt Ulla Hirschböck vom Verkehrsbüro. Und hiervon die meisten (rund 40 Prozent) sind aus Baden-Württemberg. Dahinter folgen Nordrhein-Westfalen mit knapp neun und Bayern mit knapp sieben Prozent. Die Zahl der ausländischen Gäste habe leicht zugenommen, so Hirschböck, es seien vor allem mehr Schweizer gekommen. Die Besucher aus dem südlichen Nachbarland folgen mit einem Anteil von gut sieben Prozent der Übernachtungen nach den Deutschen. Auf dem dritten Rang sind die Niederländer mit gerade mal einem Prozent und dann folge Frankreich. Aufgrund der Schmieder-Klinik gebe es teils auch Gäste von anderen Kontinenten, vor allem aus arabischen Ländern, die Verwandte besuchen, die hier behandelt werden. (toz)