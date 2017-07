Allensbach Freie Fahrt: Nächtliche Sperrung der B 33 bei Allensbach früher aufgehoben

Eine Nacht kürzer als nötig dauerten die Arbeiten an der Brücke Holzgasse bei Allensbach. Deshalb ist die Strecke ab sofort wieder rund um die Uhr freigegeben, die Umleitung zwischen Allensbach-West und Allensbach-Mitte ist aufgehoben.

Nach zwei Nächten Vollsperrung ist die Bundesstraße 33 zwischen Allensbach-West und Allensbach-Mitte nun wieder durchgehend befahrbar. Wie Yvonne Guduscheit vom zuständigen Regierungspräsidium in Freiburg mitteilt, kamen die Arbeiten an der Brücke Holzgasse schneller voran, als eingeplant. Ursprünglich war die Sperrung auch noch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 26. auf 27. Juli, vorgesehen.

Wer von Konstanz in Richtung Singen unterwegs war, musste in den vergangenen Nächten über die Landstraße nach Dettingen, Langenrain, Liggeringen und Güttingen ausweichen. Von Singen nach Konstanz führte die Umleitung durch Allensbach. Die Sperrung war Teil des Langzeitprojekts Ausbau der B 33, das sich voraussichtlich noch bis mindestens ins Jahr 2021 hinziehen wird.

Nachfolgend ein Video der nächtlichen Arbeiten