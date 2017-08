Allensbach Feuerwehr muss bei Allensbach Auto aus dem See ziehen

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Allensbach: Am frühen Mittwochabend wurde der Leitungsdienst der Feuerwehr alarmiert, weil ein Auto rund 10 Meter vom Ufer im Bodensee stand.

Auslöser für den Einsatz der Feuerwehr war ein 72-Jähriger Mann, der gegen 18 Uhr sein Auto an einer abschüssigen Zufahrt zum See abgestellt hatte. Wie das zuständige Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen mitteilt, sei das Fahrzeug etwa zehn Minuten nachdem der Mann es abgestellt hatte von seinem Parkplatz am Hang etwa 40 Meter bis zum See gerollt und sei dabei im Wasser gelandet. Warum das Auto losrollte, müsse noch geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher.



Auf seinem Weg in Richtung Ufer prallte das Auto auf einen in diesem Bereich abgestellten Wagen samt darauf befindlichem Boot. Der Wagen und das Boot wurden dadurch beschädigt. Nach dem Zusammenstoß mit dem Wagen rollte das Auto in den See und versank etwa 10 Meter vom Ufer entfernt in einer Wassertiefe von einem Meter.



Die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Allensbach zogen vor Ort Ölsperren um das Auto, um so eventuell auslaufende Flüssigkeiten aufzufangen. Im Anschluss wurde das Fahrzeug mit einer Seilwinde an Land gezogen und an die Polizei übergeben.



Die Ölsperren wurden danach auf ausgelaufene Flüssigkeiten kontrolliert. Hierbei konnten laut Feuerwehr aber keine Flüssigkeiten aufgefunden werden. Eine Gefahr für die Umwelt und das Gewässer bestand demnach zu keinem Zeitpunkt.



Die Höhe des Schadens am Auto sowie am beschädigten Wagen samt Boot könne bislang noch nicht beziffert werden, teilt ein Polizeisprecher mit, da die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Konstanz hierzu noch nicht abgeschlossen seien.