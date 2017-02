Allensbach Es fehlen Betreuungsplätze für Kinder

Ein runder Tisch bringt Ideen für einen Ausweg aus den Problemen, aber kurzfristige Lösungen fehlen.

Als konstruktiv und zielführend wertete Bürgermeister Stefan Friedrich den ersten runden Tisch zum Thema Kinderbetreuung. Alle Betroffenen waren vertreten im Pfarrheim: Verwaltung, Gemeinderat, Kinderhäuser, Schulen , Eltern, Lokale Agenda, Montessori-Verein, Kinderschutzbund und Tagesmütterverein. Kurzfristige Lösungen für die fehlenden Betreuungsplätze in der Gemeinde wird es aber auch danach wohl kaum geben. "Wir werden erst eine richtige Entlastung haben mit dem Start des neuen Kindergartens", so Friedrich. Das wird wohl etwa in der zweiten Hälfte 2018 sein. Einstweilen nehme die Verwaltung alle Vorschläge auf zur weiteren Beratung im Personalausschuss und Gemeinderat.

Eine erste Übergangsgruppe in der Schule für Kinder unter und über drei Jahren wird es ab 1. März geben, so der Bürgermeister. Die reicht aber nicht aus. Der Kinderschutzbund möchte den hierfür eingerichteten Raum später, wenn die Übergangsgruppe nicht mehr gebraucht werde, zur Ausweitung seiner Betreuung übernehmen. Eine zweite Übergangsgruppe soll Anfang 2018 starten. Diese könnte ebenfalls in der Schule sein oder in einem anderen gemeindeeigenen Gebäude oder auch ein Waldkindergarten, so der Bürgermeister. "Das ist alles offen." Die Verwaltung werde Vorschläge ausarbeiten.

Der Montessori-Verein würde gern die geplante neue Kita komplett als Montessori-Einrichtung haben. Die Freien Wähler schlugen ein Montessori-Zentrum mit Kita-Gruppen und Schulklassen in der Grundschule Hegne vor. "So eine grundlegende Änderung wirft Chancen, aber auch Fragen auf", so Friedrich. Die Lokale-Agenda-Vertreter fänden eine Ganztagsbetreuung in der Allensbacher Schule für alle Schüler gut – auch für die, die bisher im Kinderhaus St. Nikolaus sind, was die katholische Gemeinde abgelehnt hat. Einige Eltern erklärten, es brauche auch mehr Tagesmütter. "Das ist der Auftakt für weitere Gespräche", so der Bürgermeister. Künftig solle mindestens einmal jährlich ein solcher runder Tisch stattfinden. "Das Thema wird uns noch Jahre begleiten."