Allensbach Einbrecher stehlen eine große Menge Tabakwaren

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in der Konstanzer Straße in Allensbach. Unbekannte haben nachts Tabakwaren aus einem Geschäft gestohlen.

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Wohn- und Geschäftshaus gegenüber des Allensbacher Bahnhofs eingebrochen und haben Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges im Bereich des Gebäudekomplexes in der Konstanzer Straße beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeiposten Allensbach, 07533/9715-0, zu melden.