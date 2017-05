Allensbach Ein Konzept für den Adler

Die Gemeinde Allensbach hat eine Fachfirma damit beauftragt, eine Projektstudie für das ehemalige Gasthaus zu erstellen. Der Rat stellt somit eine wichtige Weiche für die Ortskernsanierung.

Die Zusammenfassung am Ende der Diskussion hat so geklungen: "Mit dem Adler geht's voran." Als Allensbachs Bürgermeister Stefan Friedrich zu diesem Schluss kam, war klar, dass die Gemeinde bei der künftigen Nutzung des Areals ein gewichtiges Wörtchen mitreden kann. Der Gemeinderat hatte der Firma Steg den Auftrag erteilt, in enger Abstimmung mit Allensbach eine Projektstudie zu erarbeiten. Damit ist der Startschuss für eine neue Ortsmitte gefallen.

Eine Ortsmitte mit Schandfleck. Diese Beschriebung fällt bei der Diskussion über die Zukunft des Wirtshauses Adler immer wieder. Wirtlich ist es dort schon lange nicht mehr, das Gebäude verfällt zusehends. Seit 2015 ist das Areal im Eigentum der Gemeinde, die es zum Preis von 700 000 Euro ersteigert hatte. Seither steht als zentrale Frage im Raum: "Was ist die beste Lösung, was fehlt Allensbach?" So hat es Sonja Knapp in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats formuliert. Sie und ihr Kollege Thomas Bleier von der Firma Steg werden sich künftig Gedanken darüber machen, was eben Allensbach fehlt.

Die Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) mit Hauptsitz in Stuttgart ist in der Gemeinde bereits bestens bekannt. Ihre Planer begleiten Allensbach bei der zuschuss- und baurechtlichen Abwicklung des Landessanierungsprogramms für das Ortszentrum. Das Sanierungsgebiet reicht von der Höhrenbergstraße bis zum Seeufer, von der Holzgasse bis zur Straße Steig. Für Neu- und Umgestaltungen, Weiterentwicklungen sowie energetische Sanierungen stehen 1,167 Millionen Euro zur Verfügung. 60 Prozent davon übernimmt das Land. Auch die 130 privaten Hauseigentümer innerhalb dieses Gebiets können Fördermittel in Anspruch nehmen.

Weil Steg die Gemeinde also bereits beim Sanierungsprogramm betreut, klang es nach einer logischen Konsequenz, das Büro auch für eine Projektstudie zur Zukunft des Adler-Areals ins Boot zu holen. 28 000 Euro, je nach Aufwand etwas mehr, lässt sich Allensbach das kosten. Weiteres Honorar holt sich Steg vom künftigen Bauträger zurück. "Wir entwickeln gemeinsam", gab Thomas Bleier die Marschrichtung vor. Soll heißen: Die Planer von Steg hören genau hin, welche Vorstellungen Gemeinderat und auch Bürger von der Ortsmitte haben. Etwa Gastronomie, Handel und Gewerbe, "nicht nur reine Wohnbebauung", war Pius Wehrle (FWV) der Ansicht und erhielt Zustimmung von Tobias Volz: "Wohnraum kann nicht alles sein. Wir wollen wieder Leben in den Ortskern bekommen." Der SPD-Rat könnte sich ein Hotel, ein Ärztehaus oder Mehrgenerationenprojekt vorstellen. Andreas Beirer (CDU) wünscht sich eine gemischte Nutzung – und vorab die Sicherung der historisch wertvollen Gasthaus-Adler-Reklame am Gebäude.

Klar ist, dass der Entwicklungsbeirat der Gemeinde bei Fragen zur Ortskernentwicklung involviert sein wird und Vorschläge in eine Bürgerversammlung einbringen soll. Dass der Adler auch als Gebäude bald Geschichte sein wird, daran wird wohl kein Weg vorbei führen. Das Gasthaus "ist nicht mehr adäquat nutzbar", erklärte Sonja Knapp. Ein Nebengebäude steht unter Denkmalschutz, zudem gibt es an anderer Stelle ein zum Areal gehörendes Bahnwärterhäuschen, das Svenja Grampp (BL) erhalten wissen möchte. Die Vergabe zur Erarbeitung eines Planungs- und Nutzungskonzepts an Steg sei "der richtige Weg".

"Am Ende haben wir ein Projekt, um das sich Investoren bewerben", legte Sonja Knapp von Steg dar; ein Projekt mit umso größerer städtebaulichen Qualität zu Gunsten der Gemeinde und des Erlöses beim Weiterverkauf. "Von unserer Seite bekommen Sie Zustimmung, endlich anzufangen", sagte Ludwig Egenhofer (CDU). Was Bürgermeister Stefan Friedrich zu einer weiteren Erkenntnis brachte: "Man sieht, es ist ein Gestaltungswille da."

Haus mit Tradition

Die Eintracht gibt es längst nicht mehr, und auch der Löwen gehört der Geschichte an. Der Adler zählt zu den einst ältesten Gasthäusern in Allensbach. 1835 ist es schriftlich erwähnt worden. 26 Jahre später brannte das ursprüngliche Gebäude nieder. Anschließend entstand das heute bekannte Haus. Ein Tanzsaal, eine eigene Metzgerei und Ställe gehörten einst dazu. Die Eigentümer bauten den Adler auch mit Fremdenzimmer aus. Das letzte große Fest im Adler war 1984 die 75-Jahr-Feier des Narrenvereins Alet, der in dem Lokal 1909 gegründet worden war. (phz)