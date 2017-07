Kaltbrunn Ein Fest für jedes Wetter: Kapellenplatzfest der Kaltbrunner Feuerwehr

Etliche hundert Besucher haben das Kapellenplatzfest der Kaltbrunner Feuerwehr gefeiert. Spanferkel und Livemusik kamen an.

Das Wetter war schlecht, die Stimmung trotzdem gut. Das war der allgemeine Tenor unter den Besuchern beim Kapellenplatzfest im Allensbacher Ortsteil Kaltbrunn. So etwa bei Micky, Benjamin und Johannes Litz aus Freudental und Niko Schatz aus Langenrain. Letzterer erklärte: "Die Musik ist gut und das Bier ist gut." Während im Hintergund die Radolfzeller Narrenmusik rund 200 Besucher unterhielt. Micky Litz meinte: "Es ist eine schöne Stimmung, das passt."

Der Regen hat am Sonntag auch Silke Waidele aus Kaltbrunn sowie Astrid Kohl und Andreas Marggrander aus Allensbach nicht vom Festbesuch abgehalten. "Es ist heimelig und immer wieder schön, jedes Jahr ein Muss", sagte Kohl. Und Waidele fügte an: "Das ist ein Jedes-Wetter-Fest." Sie waren auch am Samstagabend auf dem Kapellenplatz, wo es mit den Konstanzer Flintstones erstmals Livemusik gab. "Die Musik war super", meinte Kohl. Waidele ebenso: "Das war mal was anderes." Und Marggrander fügte an: "Die Spanferkel ist das, was zieht." Und davon, meinte Kohl, habe es wie jedes Jahr zu wenig gegeben.



In der Tat: Nach rund einer Stunde waren bereits alle fünf Spanferkel weg, berichteten Boris Böck, Kommandant der organisierende Kaltbrunner Feuerwehr-Abteilung, und sein Stellvertreter Andreas Horak. Es sei schon zu überlegen, dieses Angebot auszuweiten, weil es Besucher auch aus der Region anlocke. Doch wer deswegen komme, wisse schon, dass er früh da sein müsse, meinten sie. Und viele Besucher hätten auch gern zugeschaut, wie der neue Metzger Marcel Niklaus die Ferkel geschickt zerlegte. "Das mit der Livemusik hat wirklich was gebracht", so Böcks Fazit.

Insgesamt waren über den Abend wohl rund 500 Besucher auf dem kleinen Platz. "Da war ganz gute Stimmung." Deshalb werde es wohl nächstes Jahr wieder eine Liveband am Samstag geben. Sicher wieder stattfinden werde dann der Gottesdienst im Freien, so Böck: "Der gehört zum Fest." Er fiel nur aus, weil zeitgleich die Allensbacher Seeprozession zur Reichenau stattfand.