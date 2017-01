Allensbach Dorftreff Bunte Kuh ist kein Restaurant mehr

In der Bunten Kuh gibt es künftig Vesper statt indischer Küche. Der Koch will laut Betreiberverein ein eigenes Lokal. Für die Bunte Kuh heißt es jetzt: zurück zu den Wurzeln. Die Speisekarte soll schrumpfen, dafür soll der Dorftreff-Charakter mehr in den Vordergrund rücken.

Die deutsch-indische Küche im Kultlokal Bunte Kuh in Kaltbrunn kam sehr gut an. Reservationen waren ratsam. Doch nun ist dies nach einem Dreivierteljahr schon wieder Geschichte. Der Koch Kumarasamy Kirupanithy, der als Herr Kumar bekannt war, habe etwas anderes vor, erklärt Elisabeth Müller, die Vorsitzende des Vereins Dorftreff Bunte Kuh: "Er will ein eigenes Restaurant, auf eigenen Füßen stehen. Ich kann das nachvollziehen." Hierfür habe er wohl ein Angebot. "Da sagten wir: Okay, dann ist es halt so", berichtete Müller. Zum Jahreswechsel trennten sich die Wege.

In der Kuh arbeitete Kumar nur auf Gewinnbeteiligung. Er hatte im März 2016 die Küche übernommen und im Frühsommer auch den Thekenbetrieb, den zuvor Ehrenamtliche des Vereins gemacht hatten. Diese Zeiten sollen aber nicht wieder aufleben, so Müller. Der Verein beschäftige weiter die professionelle Thekenkraft, die auch für Kumar gearbeitet hat. Für die Küche führe der Vorstand demnächst Gespräche mit zwei Kandidaten. Es werde aber kein neuer Koch oder gar Wirt gesucht, sondern jemand mit Erfahrung, der auf 450-Euro-Basis eine kleine Karte anbiete: mit ein paar wenigen warmen Speisen und Vesper. Momentan kümmere sich ein Vorstandsmitglied darum, dass es eine kleine Vesperkarte gebe, so Müller. "Wir sind in der Übergangsphase. Uns war es wichtig, dass wir nicht zumachen müssen."

"Die Kuh läuft auch ohne Küche", meint die Vorsitzende. Sie habe bislang keine negativen Rückmeldungen von Besuchern bekommen: "Bedauert haben es die Leute, aber sie können es nachvollziehen." Für den im Januar 2016 gegründeten Vereins heißt es jetzt: zurück zu den Wurzeln. "Wir wollen wieder mehr den Dorftreffcharakter in den Vordergrund stellen." Um die Kuh als beliebten Treffpunkt im Ort zu erhalten, hatten sich Bürger 2015 ehrenamtlich zusammengefunden. Nun könne man auch das Konzept mit Livemusik wieder umsetzen, so Müller. Das habe sich mit dem Restaurantbetrieb nicht vertragen.