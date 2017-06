Allensbach/Konstanz Dokumentation erstellt: Gemeinden sind einen Schritt weiter bei Lösung für die gesperrte Marienschlucht

Ein Fachbüro hat eine Dokumentation zur Marienschlucht erstellt und der Allensbacher Bürgermeister Stefan Friedrich hat beim Land die Wichtigkeit der Marienschlucht deutlich gemacht.

Wo bitte geht's durch die Marienschlucht? Diese Frage stellen sich seit dem verheerenden Erdrutsch mit Todesopfer vor gut zwei Jahren viele. Denn die Treppen und Stege sind kaputt, die Schlucht gesperrt. Und weil die Gefahr weiterer Erdrutsche stets droht, suchen die betroffenen Gemeinden Allensbach, Bodman-Ludwigshafen und Konstanz gemeinsam nach einer Lösung, auf neuen Wegen das Naturerlebnis wieder zu ermöglichen. Ein Fachbüro ist hiermit zudem beauftragt. Nun teilte der Allensbacher Bürgermeister Stefan Friedrich im Gemeinderat mit: "Wir sind einen Schritt weitergekommen, wir haben uns dem Thema genähert." In einem Workshop jüngst seien Vorschläge erarbeitet worden. Das Fachbüro erstelle daraus nun eine Dokumentation, die dann in den Gemeinderäten präsentiert und diskutiert werde. An dem Workshop beteiligt waren neben den Bürgermeistern von Allensbach, Bodman-Ludwigshafen und Konstanz Landrat Frank Hämmerle, hochrangige Vertreter des Landratsamts und des Regierungspräsidiums, der Baron Bodman, Förster und Vertreter der Gemeinderäte sowie des Fachbüros. Friedrich berichtete weiter, er habe jüngst zudem ein Gespräch in Stuttgart gehabt beim für Tourismusförderung zuständigen Justizminister Guido Wolf und dort deutlich gemacht, dass es sich bei der Marienschlucht nicht nur um ein Allensbacher Projekt handele, sondern um eins der ganzen Region. Denn klar sei, so Friedrich: "Wir werden in jedem Fall Unterstützung vom Land brauchen, egal was man macht."