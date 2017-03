Allensbach Die Wanderreiter: Duo reist ein halbes Jahr lang zu Pferd und zu Fuß bis nach Spanien

Veronika Eisele und Steffen Haun wollen zu Pferd und zu Fuß bis nach Spanien. Ein halbes Jahr soll die Tour dauern, übernachten wollen die Beiden in Privatunterkünften, die sie sich vor Ort spontan und ungeplant suchen. Die entschleunigende Reise kommt für sie zu einer Zeit, die in ihren Leben einen Einschnitt bringt.

Veronika Eisele und Steffen Haun freuen sich auf viele mitreißende Abenteuer. Bei ihrem sogenannten Wanderritt bis ans Meer im nördlichen Spanien wollen sie rund 2000 Kilometer binnen eines halben Jahres zu Pferd und zu Fuß zurücklegen. Los geht es am Sonntag, 2. April, vom Buchholzhof.

An einem Tag werden sie etwa bis zu 15 Kilometer zurücklegen, berichtet Haun. Übernachten werden sie meistens im Zelt. Für die beiden Pferde haben sie einen mobilen Weidezaun dabei. Bis auf wenige Ausnahmen haben sie noch keine festen Etappenziele ausgemacht. So werden sie bei Hauns Eltern in Freiburg einen Zwischenstopp einlegen, bevor es dann nach Frankreich geht. Dort ist ein weiterer Zwischenhalt auf dem Bauernhof von Steffen Hauns Onkel geplant.

Spontane Quartiersuche

"Bei der Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten sind wir so gezwungen mit den Menschen in Kontakt zu kommen", erklärt Veronika Eisele. "Die Idee eines Wanderritts hat in uns schon lange gekeimt", erzählt Haun. "Im Januar 2016 haben wir uns dann dazu entschlossen", berichtet Eisele. Unterwegs sein werden sie mit ihren beiden Wallachen. Ein Pferd trägt das Gepäck, das zweite einen Reiter. Und Eisele und Haun wechseln sich als Fußgänger und Reiter ab. Haun arbeitete eigens eine Doppelsatteltasche und eine große Reisetasche mit stabilen Riemen um, damit das Gepäck sicher verstaut werden kann.

Die europäische Bürokratie sei eine weitere Herausforderung gewesen, berichtet Veronika Eisele. "Welches Kennzeichen haben sie denn?", sei sie gefragt worden. Die Verwaltungen seien darauf eingestellt, dass Tiere per Fahrzeug über die Grenzen transportiert werden und diese nicht auf eigenen Beinen überschreiten. Aber schließlich konnten sie alle notwendigen Papiere erhalten, sagt sie zufrieden.

Ziel ist Llanes am Golf von Biscaya. "Wir wissen noch nicht, ob's hinhaut", erklärt Steffen Haun. "Wenn wir viel früher da sind, dann laufen wir weiter." Und wenn sie sich verspäten, dann würden sie eben nicht bis Llanes reiten und laufen. "Wir wollen aus der Hektik herauskommen", betont Eisele, denn "in der schnellen Zeit vergisst man teilweise das Leben". "Ich finde es schön, langsam zu reisen und sich die Strecke bewusst zu machen", fügt sie hinzu. "Ich freue mich auf die blühenden Lavendelfelder in der Provence", erzählt Haun. "Die Pyrenäen werden das absolute Highlight", schwärmt Eisele. Für die 26-jährige Designerin und den 25-jährigen Physiker ist die Reise zugleich ein wichtiger Einschnitt in ihrem Leben. Er hat gerade sein Studium beendet und sie ihren Job gekündigt. "Wir werden sehen, wohin es uns danach verschlägt", erklärt Eisele.

Wanderreiter unterwegs

Auf der Homepage www.im-sattel-ans-meer.de erzählen die Wanderreiter Veronika Eisele und Steffen Haun von den Vorbereitungen für ihre Reise. Von dort ist auch ihr Facebook-Auftritt zu erreichen. Dort wollen sie von ihren Erlebnissen berichten. Nach Möglichkeit soll dies mindestens einmal pro Woche geschehen. In der umgearbeiteten Doppelsatteltasche können sie zweimal 18 Kilogramm an Ausrüstung unterbringen, in der großen Ledertasche weitere elf Kilogramm. Eine kleinere Satteltasche fasst fünf Kilogramm. (nea)