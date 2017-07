Allensbach Die Seegartenbühne wird teurer  Kosten liegen jetzt bei 570 000 Euro

Nach der Überarbeitung des Entwurfs sind die Kosten für die Seegartenbühne deutlich gestiegen. Der Gemeinderat hat nun eine Obergrenze festgelegt.

Eine neue Bühne für den Seegarten wünscht der Gemeinderat schon seit Jahren. Doch nicht zu jedem Preis. Nachdem der Architekt Helmut Hagmüller seinen Entwurf so weit überarbeitet hat, dass die Gemeinde den Bauantrag stellen kann, liegen die Kosten nun bei rund 570 000 Euro, berichtete Bürgermeister Stefan Friedrich im Gemeinderat. Im Architektenwettbewerb voriges Jahr waren 400 000 Euro vorgegeben worden. Auf Antrag von Christian Bücheler (CDU) wurden nun 570 000 als Obergrenze festgelegt. "Es muss doch irgendwie auch einfacher gehen", meinte Bücheler.

Der Bürgermeister hatte zuvor schon selbst eingeräumt: "Wir müssen intensiv auf die Kostenentwicklung achten." Das tue auch der Ausschuss, der die Planung vorberät. Die Steigerung zuletzt begründete er insbesondere mit höheren Ausgaben für die Außenanlagen, die verfeinerte Planung, die technische Grundausstattung sowie dem aktuellen Preisgefüge. Auch Pius Wehrle (Freie Wähler) und Doris Hellmuth (Bunte Liste) hatten den Kostenanstieg moniert. Hellmuth merkte an: "Wir haben noch das Ausschreibungsrisiko." Und möglicherweise führten Schallschutzmaßnahmen zu weiteren Kosten. Wehrle mahnte andererseits an, die Planung voranzutreiben. "Wir brauchen nächstes Jahr die Bühne."

Dies hängt freilich davon ab, ob die Gemeinde dann den schon in diesem Jahr erhofften Landeszuschuss von zirka 50 Prozent der Kosten erhält. Zudem gibt es von der Reichenauer Sparkasse eine Spende in Höhe von 50 000 Euro. Auch die Verwaltung habe vor, bei einer Zuschusszusage für 2018 bald mit dem Bau zu beginnen, betonte Friedrich. Für die Gestaltung der Bühne – insbesondere die Auswahl der Materialien, was ein wichtiger Kostenfaktor sein wird – hat der Bürgermeister für den 13. September eine Fahrt des Gemeinderats zur Besichtigung von Bühnen in anderen Orten angekündigt.

Die neue Seegartenbühne soll in der südwestliche Ecke direkt am Seeufer stehen. Beim Material für Dach und Wände denke der Architekt an Stahl, aber auch Teile aus Holz oder Glas oder anderen Materialien seien denkbar, so Friedrich. Es gebe hinten und an der Seite der Bühne Schiebeelemente als Wände, so dass die Bühne offen sei, wenn keine Veranstaltung stattfindet. Mit Genehmigungsbehörden, Schallschutzgutachter und Anwohnern habe die Verwaltung schon erste Gespräche geführt. Die Resonanz sei insgesamt recht positiv. Neben dem Schallschutz, der besser sein soll als bisher, sei auch ein Verkehrskonzept nötig.