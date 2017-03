Allensbach Deutschmann nimmt auch Deutschland aufs Korn

Beim Polit-Kabarett in Allensbach darf sich ein Bühnen-Promi über einen vollen Saal freuen.

Wir leben in guten Zeiten. Das finden zumindest die Polit-Kabarettisten, auch Matthias Deutschmann bei seinem Programm „Wie sagen wir's dem Volk?“ im Katholischen Pfarrheim in Allensbach. Keine Maus passt mehr in den dicht gefüllten, ausverkauften Saal. „Wir werden gerade zugeschüttet mit Themen“, freut sich der Kabarettist aus Freiburg, „sie fliegen uns nur so um die Ohren.“

Und dann legt er los, mit „Trump ist krank“, er habe das Louis-Quatorze-Syndrom. Denn wenn ein 70-Jähriger auf sein Käppi schreibe „Make America Great Again“, dann rieche das doch verdächtig nach Viagra. Ja, er zielt auch unter die Gürtellinie, der Lästerer mit der tiefen Stimme. Aber er bleibt subtil dabei, viele Anspielungen müssen erst mal ankommen, bevor es Lacher regnet. Auch Erdogan bekommt sein Fett weg, der kranke Mann vom Bosporus sei wieder da: „Wir müssen feiern, heute war ein Nazi-freier Tag.“

Und dann Deutschland: Das Land stehe an einer gefährlichen Kreuzung, denn wenn Martin Schulz in den Bodensee springe, werde er nicht nass, aber das Wasser werde sozialdemokratisch. Deutschmann ist ein perfekter Stimmen-Imitator. Björn Höcke imitiert er als angehenden "Reichsmeinungsführer", er leiht Hitler die Stimme, wenn er aus dem Film „Der Untergang“ zitiert. Im Film werde der gefragt: "Sind Sie eigentlich arisch?" Da habe er, Deutschmann, in den Saal gerufen: „Natürlich nicht, das sieht man doch!“

Die Kanzlerin kommt verdächtig gut weg bei Deutschmann. Immerhin imitiert er – oft unbewusst – ihre Raute-Hände-Haltung, lässt ihr Gewissen im Stil der alten Lenor-Werbung sprechen, wenn es um die Familien-Abschiebung von Flüchtlingen geht. „Flüchtling soll man ja nicht mehr sagen, das klingt so wie ‚Lehrling‘ oder ‚Lüstling‘, wir sprechen also nur noch von Geflüchteten.“

Dass er im Pfarrheim auftritt, belustigt und reizt den Kabarettisten besonders: „Wenn Franziskus bei seinen Kardinälen spirituellen Alzheimer diagnostiziert, kann ich nur sagen: Der ist einer von uns.“ Dann folgt die Exodus-Schilderung à la Deutschmann, die er mit der politischen Gegenwart verquickt. Und als Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte, habe er nur die Vorhaut abgeschnitten und Gott gesagt: Mehr Mensch gebe es nicht, das müsse reichen. Und sein Rezept für die Lösung des Nahost-Konflikts? Ganz klar: Das ist die EU-Süderweiterung.

Sein Cello ist Deutschmanns wichtiger Begleiter auf der Bühne („Natürlich spiele ich ein deutsches Cello.“) Er klimpert, zupft, streicht wüst und schlägt mit dem Bogen und – rechnet mit der Gema ab. Deshalb wird die „Ode an die Freude“ zur Dschihad-Etude im arabischen Stil, und Bob Dylans „A Hard Rain’s Gonna Fall“ (im Zusammenhang mit Trump) auf Da-Di-Da gesungen. Nur die Bach'sche Cello-Suite spielt er lange an: „Das ist Klassik, das kostet nix.“