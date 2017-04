Das Ziel des Vdk Sozialverbandes ist ganz klar die Integration aller. Dies wurde während der Kreisverbandskonferenz in Allensbach bekräftigt.

Alte und neue Aufgaben stehen dem Vdk-Kreisverband Konstanz bevor. Eine Stimme zu sein für all jene, die durch Krankheit, Schicksalsschläge oder Behinderung an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden gehört schon immer zu den ureigenen Aufgaben des Sozialverbandes. Bei der Kreisverbandskonferenz in den Kliniken Schmieder in Allensbach betonte Vorsitzender Eckhard Strehlke (Singen), dass im Grunde die Integration aller Menschen in der Gesellschaft Ziel der VdK-Arbeit ist. Man verstehe sich als solidarische Gemeinschaft. So berichtete im Rahmen dieser Sitzung Ludwig Egenhofer, Leiter der Unteren Aufnahmebehörde beim Landratsamt Konstanz über seine Bemühungen der Integration von Flüchtlingen. Diese mache zwar viel Arbeit, bringe jedoch schon Erfolge hervor, machte Egenhofer Mut.

Doch auch die bekannten Herausforderungen des Vdk waren Thema der Konferenz. So berichtete Angela Huber als Leiterin des Versorgungsamtes Radolfzell über die aktuellen Entwicklungen in der Sozialgesetzgebung. Ein wesentliches Element in den Leistungen des VdK sei die Beratung, Hilfe und rechtliche Vertretung im Sozialrecht, betonte Geschäftsführer Klaus-Martin Weih (Freiburg) vom Bezirksverband. Allein im vergangenen Jahr habe der VdK-Landesverband 1,8 Millionen an Nachzahlungen für seine Mitglieder erstritten. Für ihn ist eine gute innere Organisation überaus wertvoll. Dies werde auch positiv nach außen getragen.

Die bundesweite Kampagne "Weg mit den Barrieren" sei bisher ein voller Erfolg gewesen, so Vorsitzender Eckhard Strehlke. Auch der Vorsitzende des VdK-Bezirksverbandes Südbaden, Uwe Würthenberger (Freiburg) bezeichnete dem Kampf um die Barrierefreiheit als "echte Erfolgsstory". Optimale Lösungen zu erreichen, seien zwar nicht leicht und scheitern meist an der Finanzierung. Erfreulich sei aber, dass Bushaltestellen und Bahnsteige immer mehr behindertengerecht gestaltet werden. Die Probleme gebe es jedoch auch im häuslichen Alltag. Moderne Geräte verfügen oft über ein Display, das von Blinden und Sehbehinderten nicht lesbar sei. Gelegentlich seien auch eigene Nachlässigkeiten und Gedankenlosigkeit für Barrieren verantwortlich, wie Mülleimer oder Fahrzeuge auf Gehwegen.

In Radolfzell hat der VdK eine eigene Beratungsstelle für Sozialrechtsschutz eingerichtet, die gut ausgelastet sei und auch Mitglieder aus den VdK-Kreisverbänden Stockach und Überlingen betreut. Neben der sozialen Rechtsberatung besteht in Radolfzell auch eine Wohnberatungsstelle, die gerne von Behinderten und älteren Menschen hinsichtlich der Gestaltung ihrer Wohnung und Überwindung von Barrieren in Anspruch genommen wird. Die Selbsthilfegruppen werden ehrenamtlich wahrgenommen. Sie helfen Blinden und Sehbehinderten, Asthmakranken, bei Schlafapnoe, Tinnitus und Schlaganfallpatienten. Die vielfältigen Aktivitäten und das breite Spektrum an Betreuungsangeboten haben dazu geführt, dass die Mitgliederzahlen des VdK in letzter Zeit ständig gestiegen sind.

Große Kampagne

Mehr als zehn Millionen Menschen mit Behinderung leben in Deutschland, rund 7,6 Millionen davon mit einer Schwerbehinderung. Sie haben es in unserer Gesellschaft nicht immer leicht. Die unterschiedlichsten Barrieren, sei es im Straßenverkehr oder im öffentlichen Personennahverkehr, bei Behördengängen oder einfach beim Einkaufen. Immer wieder stoßen die Menschen mit Einschränkungen auf Hindernisse, die Nichtbehinderte nicht zu bewältigen haben. Der Sozialverband VdK fordert in seiner bundesweiten Kampagne „Weg mit den Barrieren“ eine umfassende Barrierefreiheit in allen Bereichen des Lebens. Dies gilt für Wohnungen, öffentliche Gebäude, Verkehrsmittel, alle privaten Güter und Dienstleistungen, insbesondere Gesundheitseinrichtungen sowie Arztpraxen und Krankenhäuser. Einen Kurswechsel in der Sozialpolitik fordert auch VdK-Präsidentin Ulrike Mascher mit dem Motto „Soziale Spaltung stoppen“. (rad)