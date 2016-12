Konstanz Der Männerchor ist ihre zweite Familie

Chorverband ehrt drei Allensbacher für eine Gesamtsingzeit von 160 Jahren im Männerchor. Diese beachtliche Leistung wird absichtlich in großer Runde, bei der Weihnachtsfeier des Männerchores im Gasthaus Alet-Stüble in Allensbach gewürdigt. Auch die Ehefrauen sind dabei.

Die Frauen der Chormitglieder werden von Präsidiumsmitglied des Bodensee-Hegau-Chorverbandes, Georg Dietsche, besonders gelobt: "Die Frauen müssen einfach mitziehen", verkündet Dietsche schmunzelnd, bevor er drei Sänger ehrt, die mit einer Gesamtsingzeit von 160 Jahren tatsächlich eine beachtliche Leistung aufweisen. Mit warmen Worten und viel Anerkennung lobt das Präsidiumsmitglied Edwin Braun für 40 Jahre und Herbert Ehinger sowie Klaus Spießer für je 60 Jahre Singen im Männerchor Allensbach. Alle drei erhalten aus seinen Händen eine Urkunde und eine Anstecknadel.

"Ich habe schon immer gern gesungen", bekennt Klaus Spießer (77) gut gelaunt: "Es hält den Geist fit und macht riesigen Spaß." Gemeinsam mit Herbert Ehinger (78) stieß er per Zufall vor 60 Jahren zu einem Chortreffen in Allensbach, die 18-Jährigen wurden von den Sängern auf ein Bier eingeladen und beide sangen spontan, sozusagen "schwarz", mit. Kurz darauf waren sie Chormitglieder und sind das nun seit 60 Jahren. "Das Singen hält uns zusammen, aber ganz wichtig ist auch die super Kameradschaft und der Zusammenhalt", erklärt Herbert Ehinger (78) seine Motivation. Für Edwin Braun (65) ist es "diese gute Kombination aus netter Gesellschaft und dem Singen, die mich dabei hält". Diese positive Stimmung beim Allensbacher Männerchor spürt man dann auch während des gesamten Abends, mit oder ohne Singen.

Sichtbar stolz bedankt sich Wilfried Hornstein, Vorsitzender des Männerchors Allensbach, bei all seinen 22 Sängern und der rührigen Chorleiterin Yveline Kreuzer (56) für viel Engagement im vergangenen Jahr. Seit 2009 leitet die Französin mit "Herz und Humor und viel Lust am Singen" den Chor und beweist laut Aussage der Sänger dabei ein gutes Händchen. "Kritik kann sie so anbringen, dass man sich nicht persönlich angegriffen fühlt", versichern die Sänger. "Das Lied über die tollen Männer müssen wir noch üben", stimmt Wilfried Hornstein seine Chormitglieder auf das kommende Jahr ein, "wohlgemerkt: das Lied müssen wir noch üben", schiebt er nach und stimmt in das fröhliche Lachen ein.

Termin: Der Männerchor singt am 25. Dezember um 11 Uhr bei der Messe in der Kirche St. Nikolaus in Allensbach