Allensbach Der Allensbacher Almanach: Alte und neue Heimatgeschichte

Historisches und aktuelle Ereignisse haben im Allensbacher Almanach ihren Platz gefunden.

Sie ist ein kirchliches Kleinod, das viele vermutlich gar nicht richtig wahrnehmen, die Jakobus-Kapelle im Allensbacher Ortsteil Kaltbrunn. Wer durch das Dorf hindurch fährt, kann das kleine, etwas in den Berg hinein gebaute Gotteshaus leicht übersehen. Dass ein genauerer Blick auf und in die 1759 erbaute Kapelle lohnen kann, zeigt nun Hans-Dieter Kuhn im Allensbacher Almanach 2017 in einem längeren Beitrag. Bis dahin mussten die Kaltbrunner ihre Messen Und Gottesdienste in der St. Nikolauskirche in Allensbach, oder der St. Leonhards-Kapelle auf dem Dürrainhof feiern. Für einen Barockbau unüblich sei der Dreiachtelchor, so Kuhn. Diese Form aus der Gotik habe wohl eher bautechnische Gründe gehabt. Der Autor beschreibt detailliert, was es zu sehen gibt – etwa den Barockaltar, die von Elisabeth Mühlenweg gestaltete Jakobsfahne, Gemälde und Statuen.

Es ist typisch für den Allensbacher Almanach, der vom Heimatgeschichtsverein Arbeitsgemeinschaft (Aga) herausgegeben wird, einen Blick in die Heimatgeschichte zu geben auf Dinge, die nicht so sehr im allgemeinen Fokus stehen. So widmet sich der Aga-Vorsitzende Stefann Egenhofer den Feldkreuzen an Wegesrändern rund um den Ortsteil Langenrain. Diese wurden im 19. und frühen 20. Jahrhundert von Bürgern gestiftet, die etwas von Gott erbitten oder ihm danken wollten. So etwa Franz Graf von und zu Bodman. Er hatte 1904 einen Unfall mit der Kutsche glücklich heil überstanden. An der heutigen Landesstraße nach Liggeringen ließ er daher das Kreuz aufstellen. Manche Feldkreuze wurden durch Fahrzeuge beschädigt – so das Brand-Kreuz bei Hof Höfen, das nichts mit einem Brand zu tun hat, sondern wohl nach dem nordwestlich gelegenen Gewann Brand benannt ist.

Rinder vermutlich bereits früh als Zugtiere genutzt

Oft haben die Feldkreuze im Lauf der Jahrzehnte unter der Witterung gelitten, so Egenhofer. Seit den 1990er-Jahren wurden von der Gemeinde und Nachfahren der Stifter manches erneuert.

Wie spannend Archäologie sein kann, zeigt der Beitrag von Elisabeth Stephan über die Pfahlbausiedlung Allensbach-Strandbad, die seit 2011 zum Unesco-Welterbe zählt. Aus Fragmenten von Tierknochen haben die Experten nach un nach rekonstruiert, dass die Menschen der so genannten Horgener Kultur (etwa 3400 bis 2800 vor Christus) am Gnadensee wie in anderen Pfahlbausiedlungen rund um die Alpen bereits mehr von der Nutztierhaltung als von der Jagd lebten. Vor allem Schweine und Rinder wurden gehalten und meist jung geschlachtet. Schafe und Ziegen waren dagegen seltener. Die getöteten Tiere seien intensiv zerlegt und als Fleischressource genutzt worden. Interessant seien auch krankhafte Veränderungen an Rinderfußknochen, was darauf schließen lasse, dass diese damals bereits als Zugtiere verwendet wurden.



Gejagt haben die Steinzeitmenschen aber auch noch: Neben Hirschen, Wildschweinen oder Rehen wurden auch Braunbären erlegt – Letztere aber wohl eher aus rituellen Gründen als zur Nahrungsaufnahme, so schließen die Experten aus den Funden. Auch Skelette von Hunden wurden in Allensbach gefunden. Spuren der Zerlegung zeigen, dass diese sogar verspeist worden sind, aber auch aus anderen Gründen gehalten wurden. Interessant auch: Bei Fischen wurden Reste von Hechten und Flussbarschen geborgen, dagegen fehlen Funde von heute häufigen Fischarten wie Felchen und Karpfen.

Gute nachbarschaftliche Beziehungen zwischen Allensbach und Dettingen weiter fördern und festigen

Der Almanach bietet in seiner kompakten Jahreschronik 2016 auch wieder einen schnellen Überblick über Ereignisse der jüngsten Vergangenheit: vom Narrentreffen in Allensbach über den B 33-Ausbau, den neuen Spielplatz in Langenrain, den Auftakt zum Landessanierungsprogramm, die Verabschiedung des evangelischen Pfarrers Markus Beile und die Verlegung der Hochspannungsleitung in Kaltbrunn unter die Erde bis hin zum neuen Feuerwehrfahrzeug.

Zwei Ereignisse der neueren Historie werden in längeren Beiträgen gewürdigt. Manfred Bucher geht auf den neuen Radweg nach Dettingen ein, der im Oktober freigegeben wurde – auf die lange Planung und die Kostensteigerung aus naturschutzrechtlichen Gründen und das Warten auf den erhofften Landeszuschuss. „Bleibt zu wünschen, dass er die guten nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Allensbach und Dettingen weiter fördert und festigt“, so der Autor. Und auf das 50-Jahr-Jubiläum der Trachtengruppe, das im Juli und Oktober gefeiert wurde, gehen einige Mitglieder der Gruppe ausführlicher ein. Berichtet wird über die Festveranstaltungen ebenso wie die gängigen Termine unterm Jahr und die Geschichte des Vereins: Von 1965, als Katharina Brunner, die Frau des damaligen Bürgermeisters eine neue Tracht entwickelte, über 1973, als eine Kindertracht geschaffen wurde, bis 1987, als die ersten Männer zur Gruppe kamen und eine Herrentracht bekamen.



Verkaufsstellen

Den neuen Allensbach Almanach 2017 gibt es ab sofort für 2,50 Euro in der Allensbacher Poststelle, bei Elektro Wehrle, im Frisörgeschäft Lüdtke, bei Papermoon, im Kultur- und Verkehrsbüro sowie in der Hegner Geschäftsstelle der Sparkasse Reichenau. Herausgegeben wird das Heft vom Heimatgeschichtsverein Arbeitsgemeinschaft Allensbach (Aga) – und dies seit dessen Gründung 1949. Es ist also bereits das 67. Jahresheft zur Allensbacher Geschichte. Der Almanach hat wie üblich knapp 40 Seiten und ist reich bebildert. Die Aga betreut ansonsten vor allem das Heimatmuseum am Rathausplatz, in dem die Bürgergeschichte ebenso thematisiert wird wie die Pfahlbauzeit und seit kurzem auch die Demoskopie in einem extra Raum.