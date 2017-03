Allensbach DLRG Allensbach sorgt sich um Besetzung von Vorstandsposten

Die Allensbacher DLRG-Gruppe hat mit Ralf Baron einen weiteren technischen Leiter. Doch ein zweiter Vorsitzender fehlt weiterhin. So allmählich werde ihm mulmig, sagt der Vorsitzende Heiner Fritze.

Allensbach – Eigentlich konnte Heiner Fritze, der Vorsitzende der Allensbacher Gruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), ein gutes Jahr 2016 bilanzieren. Die Aktiven leisteten beachtliche 6908 ehrenamtliche Stunden. In den diversen Schwimmkursen und Ausbildungsgängen wurden 189 Schwimmscheine an Kinder und Jugendliche vergeben. Bei der Frühschwimmerprüfung habe es mit 71 Kindern sogar eine neue Rekordzahl gegeben, so Fritze bei der Hauptversammlung in der Wasserrettungswache.

Doch die anhaltenden Vakanzen im Vorstand bereiten dem Vorsitzenden zunehmend Sorge. „Aus heutiger Sicht wird mir, ehrlich gesagt, ziemlich mulmig. Wir kämpfen seit Jahren damit, dass uns die Vorstandsämter verwaisen.“ Seit zwei Jahren fehle ein zweiter Vorsitzender, noch länger ein Schriftführer. Und beim Wasserrettungsdienst (WRD) sind die Posten des technischen und des Ausbildungsleiters nicht offiziell besetzt. Immerhin stellte sich nun Ralf Baron als neuer technischer Leiter (TL) mit Schwerpunkt Boot zur Verfügung. Diese Funktion hatte bisher Matthias Jauch, der nun für Information und Kommunikation zuständig ist. Diesen Posten wiederum hatte bisher Michael Hog, doch er ist als erster technischer Leiter ohnehin das „Mädchen für alles“. Er ist kommissarisch der Leiter des WRD und der provisorische Ersatz für den zweiten Vorsitzenden. Dass Hog mit 1119 mit Abstand die meisten Einsatzstunden geleistet hat, wundert da wenig.

Dass die Vorstandsämter nicht besetzt werden konnten, verwundert allerdings ebenso wenig, wenn nur 16 stimmberechtigte Mitglieder zur Hauptversammlung kommen. Immerhin hat die Allensbacher DLRG rund 550 Mitglieder. Auch wenn davon etwa 350 Kinder und Jugendliche sind, könnte man ein größeres Interesse erwarten. „Wir werden uns im Sommer mal intensiv zusammensetzen müssen“, sagte Fritze. „2018 stehen turnusmäßig Neuwahlen an.“ Bis dahin halte er die jetzige Konstellation noch für tragfähig. Bürgermeister Stefan Friedrich meinte, Vorstandsprobleme gebe es auch in anderen Gemeinden. Er sagte Unterstützung zu, wo immer es möglich sei.