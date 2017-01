Allensbach Computeria macht Senioren fit für Smartphone und Tablet

Die Computeria in Allensbach hilft speziell Senioren bei Problemen mit Computer, iPad oder Smartphone. Das Angebot des Vereins Mein Platz im Alter kommt gut an.

Christel Hortmann ist an diesem Nachmittag zum ersten Mal bei der Computeria des Allensbacher Vereins Mein Platz im Alter. Sie arbeite zu Hause schon einige Jahre mit einem Computer, berichtet die 78-Jährige. Doch nun brauchte sie Hilfe: „Mein Sohn hat mir ein iPad geschenkt. Da dachte ich, dass ich was lernen kann“, erklärt sie. Konkret geht es darum, wie sie demnächst im Urlaub das WLAN im Hotel nutzen kann. Nach der Beratung durch Computeria-Fachleute im Vereinsheim meint sie, dies gelernt zu haben. „Man braucht den Namen des WLAN und das Passwort“, berichtet sie: „Ich frage dann an der Rezeption.“

Ein anderes Problem ist kniffliger. Sie hat zu Hause bisher Windows, das iPad ist aber von Apple. Wie schickt man da eine E-Mail? Fachmann Werner Cimander muss selbst ein bisschen herumprobieren und Probemails verschicken, bis alle Schritte klar sind. Lothar Rauchfuß, der vor zwei Jahren die Computeria initiiert hat, merkt an: „Wir haben einen Spezialisten für Apple, aber der ist heute nicht da. Man sieht, es braucht ihn.“ Gemeint ist Berthold Hage.

Die sechs Fachleute, die in der Computeria montags von 15 bis 17 Uhr ehrenamtlich helfen beim Umgang mit Notebook, Tablet oder Smartphone, sind Pensionäre, die aus ihrem Berufsleben viel Erfahrung im Umgang mit Computern mitbringen. Wobei jeder ein paar Spezialgebiete hat. Deshalb sollen die Ratsuchenden sich vorher anmelden und ihr Problem schildern, damit genügend und möglichst die richtigen Experten zur Stelle sind. „Wichtig ist dabei unsere Philosophie“, betont der Vereinsvorsitzende Jürgen Saegert: Jeder Kunde wird individuell von einem Fachmann betreut. „Das hat sich aus unserer Sicht bewährt, weil Senioren ein anderes Lerntempo haben als junge Leute.“

Und die erfahrenen Pensionäre nehmen sich Zeit, wenn ein Problem mal nicht so leicht zu lösen ist. So wie bei Barbara Pöhler, der von Henk Sondern geholfen wird. Ihr Notebook sei ein Sorgenkind, sagt die 74-Jährige: „Das E-Mail-Programm ist blockiert.“ Sondern tüftelt eine Weile an dem Gerät, richtet ein neues Passwort ein. „Ich kann jetzt immerhin die Mails anschauen, die gekommen sind“, freut sich Pöhler. Doch das Schicken will einfach nicht klappen. „Wir machen privat weiter“, meint Sondern schließlich, als die Computeria-Zeit langsam abläuft. Bei manchen Fehler brauche es einfach mehr Zeit: „Sie hat ein Mailprogramm, das vermutlich nicht mehr unterstützt wird“, vermutet er. Private Termine zu Hause bieten die Fachleute generell an, so Saegert und Manfred Wurst, der zusammen mit Rauchfuß der Ansprechpartner für die Computeria ist. Das sei vor allem nötig bei größeren Geräten, die die Kunden gar nicht mitbringen können.

Wobei der Vorsitzende und seine Experten festgestellt haben, dass es bei älteren Menschen vor allem Erklärungsbedarf bei Smartphones oder Tablets gibt. Unter der Federführung von Cimander und Ulrich Reimann ist deshalb ein Nachmittag am 20. Februar speziell zu diesem Themenbereich geplant. Das fange schon bei der Bedienung mit den Fingern an, so Wurst. Cimander erklärt, man werde an diesem Nachmittag die praktische Anwendung solcher tragbaren Geräte erklären und auf Fragen eingehen. Solche speziellen Veranstaltungen gab es schon einige in der Computeria. Im vergangenen Jahr sei zum Beispiel die Umstellung auf Windows 10 großes Thema gewesen. Ein anderes Mal wurden Bankgeschäfte übers Internet erklärt.

Wobei Wurst betont: „Wir haben das ganze Spektrum.“ Im vergangenen Jahr leisteten die sechs Aktiven in über 70 Fällen Hilfe. Das reiche von Hardware-Problemen, etwa mit dem Akku, über Virenschutz, das Übertragen und Sortieren von Fotos und Videos, wie man so etwas an eine E-Mail anhängt, das Einrichten von Internet und Routern und anderes mehr. Manche Probleme seien auch recht banal. „Wir hatten schon Spontanheilungen“, sagt Wurst schmunzelnd. Etwa wenn ein älterer Laptop überhitzt war, weil sich zu viel Staub darin angesammelt hatte. Wobei er anmerkt: „Manchmal sind wir auch gezwungen den Kunden zu sagen, dass mit so einem alten Gerät der Aufwand nicht mehr lohnt. Dann empfehlen wir, lieber was Neues anzuschaffen.“

Das Angebot der Computeria werde an den einzelnen Tagen unterschiedlich stark genutzt, berichtet Saegert. Grundsätzlich könne hier jeder Rat suchen. Hauptsächlich seien es aber schon Senioren, die kommen; manchmal auch jüngere Personen, aber kaum unter 50 Jahren. Wurst fügt an, der Verein habe es sich zudem angesichts der recht vielen Flüchtlinge zur Aufgabe gemacht, den Asylsuchenden beim Internetzugang zu helfen.

Christel Hortmann geht zufrieden nach Hause an diesem Nachmittag. Sie denke, sie habe etwas gelernt, so die 78-Jährige: „Das wird schon noch.“

Dingelsdorfer sind aktiv

Ansprechpartner für die Computeria ist Lothar Rauchfuß, Telefon (0 75 33) 94 05 24

Vor einigen Jahren gründete sich die Initiative "Älter werden in Dingelsdorf", um die Lebensqualität der Senioren zu verbessern. Entstanden ist ein Aktionsreigen, der auf große Resonanz stößt. Dazu zählt die Computerhilfe, welche seit Mai 2013 alle zwei Wochen angeboten wird. Mittlerweile ist die Initiative in den Verein "DingelsDorfLeben" integriert. Die PC-Hilfe wird vorwiegend für ältere Bürger von Dingelsdorf und Oberdorf angeboten und ist sowohl für Anfänger wie auch für erfahrene Anwender gedacht. Die nächste Aktion ist am Montag, 30. Januar, um 17 Uhr im Dingelsdorfer Rathaus. (as)