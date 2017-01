Allensbach Christoph Vollmer verlässt die Tom Alex Band

Ein Bühnen-Charismatier hört auf: Sänger Christoph Vollmer sagt der Tom Alex Band Ade. Er will jetzt ruhigere Musik machen. Die Combo sucht jetzt einen neuen Frontmann.

Allensbach – Bei der Lumpen-Nacht am Fasnachtssamstag in der Bodanrückhalle wird es die vorerst letzte Gelegenheit in Allensbach geben, die Tom Alex Band in der seit Jahren vertrauten Form zu erleben. Denn deren Sänger und Frontmann Christoph Vollmer verlässt nach der Fasnacht die beliebte Partyband. Er prägte mit seiner vielseitigen Stimme und seinem charismatischen Auftreten über 16 Jahre lang die Bühnenshows der Gruppe. Doch nun sei der Zeitpunkt gekommen, einen Schlussstrich zu ziehen – aus privaten Gründen, wie er betont. "Die Band hat mir wunderschöne Stunden bereitet." Und er habe den Entscheidungsprozess lange mit sich herumgetragen.

"Unterhaltungsmusik heißt: Fünf bis sechs Stunden da zu sein, die Leute zu unterhalten. Das ist mir in der letzten Zeit schwerer gefallen", erklärt der bald 49-Jährige. "Mir muss es Spaß machen. Dann kann man den Spaß transportieren." Da spiele auch das Alter eine Rolle. "Dann geht so ein Auftritt nicht mehr so spurlos an einem vorbei wie vor zehn oder 15 Jahren. Das merkt man dann schon, wenn man auf der Bühne rumturnt. Das geht an die Substanz." Da werde dann oftmals nicht nur der Samstag für einen Auftritt geopfert, sondern es brauche auch noch den Sonntag zur Regeneration.

Zeitweise spielte die Gruppe im Schnitt jedes zweite Wochenende. Vor allem an und rund um die Fasnacht war man unterwegs. Der letzte Auftritt mit Christoph Vollmer steht so auch am Fasnachtsmontag in Stockach an.

"Die Familie muss auch seit Jahren Rücksicht nehmen", erkärt der Vater von zwei Jungs. Und beruflich als Ergotherapeut wolle er sich gern weiterentwickeln. Doch da seien Fortbildungen auch meist an Wochenenden. Zuletzt absolvierte die Band zwar weniger Auftritte, doch sie strebe wieder mehr an, so Christoph Vollmer: "Das ist mir zuviel." Zumal er sich auch noch beim Sportverein als Jugendtrainer und Mitkoordinator des Jugendtrainerteams im Fußball engagiert.

Die Tom Alex Band will aber weitermachen und sucht einen neuen Sänger. Christoph Vollmer hat zudem zugesagt, auch mal einzuspringen, wenn sein Nachfolger ausfallen sollte. Auch sonst wolle er weiter Musik machen, aber mehr akustisch, konzertant, gemütlicher, nicht mehr im Partysektor. Mit dem Gitarristen Matthias Fröhlich wird er beim CDU-Neujahrsempfang am 30. Januar im Gemeindehaus Hegne eine Einlage geben. Mit diesem sowie Karl-Heinz Braunwald (Bass) und Aleksander Kuvalja (Cajon) hat er ein neues Projekt begonnen. Und an den Alet-Abenden wird er auch wieder auf der Bühne stehen.

Wechsel bei der 1985 in Gottmadingen gegründeten Tom Alex Band gab es immer wieder – von der Urbesetzung ist nur noch Keyboarder Ralf Rentz dabei. "Das ist auch normal", erklärt Christoph Vollmer: "Niemand ist unersetzlich."