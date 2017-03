Allensbach Bundesstraße 33: Der Bau der neuen Holzgassenbrücke beginnt

Der Betonbau für die neue Brücke über der B33 auf Höhe der Holzgasse bei Allensbach beginnt am Montag, 20. März, nachdem vergangene Woche alles vorbereitet wurde.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Holzgassen-Brücke über die Bundesstraße 33 bei Allensbach entsteht in den kommenden Wochen neu. Vergangene Woche begannen die Vorarbeiten an beiden Seiten der B 33. Bagger schufen erst auf Allensbacher Seite den Bereich für die neuen Brückenfundamente aus Beton, dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Direkt neben der Fahrbahn auf Allensbacher Seite entstand auch eine kleine Asphaltspur für die Baustellenfahrzeuge. "Sie ist so angelegt, dass die Fahrzeuge problemlos von der B33 abbiegen oder wieder einscheren können," erklärt Kirsten Martin von der Neubauleitung Singen.

Ab dem heutigen Montag geht es mit dem Betonbau der Fundamente los. Hier ist wie schon bei den Vorbereitungen zuerst die Allensbacher Seite dran. An beiden Seiten werden bald auch Kräne stehen, erklärt Martin. Im Mai entstehen dann Traggerüste und Hilfskonstruktionen, um den Überbau, also die Brücke über der B 33-Fahrbahn, herzustellen. Auf ihnen entsteht die Schalung der neuen rund 35 Meter langen Spannbetonbrücke. Diese Verbreiterung durch einen Neubau ist für den vierspurigen Ausbau der B 33 nötig. Die alte Brücke war 20 Meter lang. Während des Abrisses war die Fahrbahn mit einer Plane und einer 70 Zentimeter hohen Kiesschüttung vor Schäden durch die Arbeiten geschützt. Diese rund 430 Tonnen Kies lagerten seither neben der B 33 aufgeschüttet und wurde nun bei den Aufschüttungen verwendet.

Wie beim Abbruch im vergangenen November geschieht der Teil der Bauarbeiten über der Fahrbahn nachts und mit einer Vollsperrung zwischen Allensbach-Mitte und Allensbach-West. Der genau Termin steht bisher noch nicht fest, wird aber rechtzeitig vorher bekannt gegeben. Wenn die Brücke im Herbst fertig ist, geht es an den Abriss und Neubau der Nägelriedbrücke, da auch diese für die künftig vierspurige B 33 verbreitert werden muss.

Bilder und Videos vom Brückenabriss gibt es im Internet unter www.suedkurier.de/b33