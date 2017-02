Allensbach Bewegung und Verkehrsregeln lernen: Allensbacher Grundschüler nehmen bei Wind und Wetter den Laufbus

Der Laufbus ist in Allensbach gut etabliert. Vor allem Erstklässler gehen mit ihm den Schulweg gemeinsam zu Fuß statt gefahren zu werden. Sie sind so an der frischen Luft und lernen, sich im Straßenverkehr zu bewegen. Vor der Grundschule gibt es jetzt fast keinen Stau mehr.

Eine Bushaltestelle in Allensbach, es ist kurz vor acht Uhr morgens und Julian wartet auf den Bus zur Schule. So oder so ähnlich sieht es wohl an den meisten Bushaltestellen Deutschlands an einem ganz normalen Schultag aus. Pünktlich um 7.57 Uhr kommt der Bus – in Gestalt von Anja Egenhofer.

Denn der Bus, auf den Julian gewartet hat, ist kein gewöhnlicher. Der Erstklässler legt seinen Schulweg jeden Tag mit dem Laufbus zurück. Das ist eine organisierte Gehgemeinschaft für Schulkinder, ein Bus auf zwei Beinen quasi – wobei es an diesem Morgen insgesamt zwölf Kinderbeine und die der Betreuerinnen Anja Egenhofer und Marion Schweiker sind.

Der Arbeitskreis Familie und Freizeit in Allensbachbach hat den Laufbus vor vier Jahren ins Leben gerufen. Die Idee kam von Rektorin Gisela Lamparth, die das Konzept schon aus anderen Städten kannte. Anja Egenhofer, die sich auch bei der Lokalen Agenda engagiert, war sofort begeistert. Eigentlich wollte sie das Projekt nur ins Rollen bringen. Als sich aber zunächst nicht genug Eltern zum Begleiten der Gruppen fanden, sprang sie kurzerhand selbst ein und ist bis heute hauptverantwortlich dabei. "Ich habe schnell festgestellt, dass es mir wirklich Spaß macht und ich gern dabei sein wollte, auch nachdem wir genug Eltern gefunden hatten. Besonders freut es mich immer, zu sehen, wie die Kinder das Gelernte nach und nach umsetzen.

" Denn neben den Vorteilen, die auf der Hand liegen – die Eltern sparen am Morgen Zeit und blockieren nicht ganz Allensbach, indem sie jedes Kind per Auto in die Schule bringen – lernen die Kinder beim Laufbus auch, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen. "Die Koordination von laufen, quatschen und auf den Verkehr achten, ist am Anfang die größte Herausforderung. Das sind die Kinder nicht gewohnt", erklärt Anja Egenhofer.

Mittlerweile ist der Laufbus an der nächsten Haltestelle angekommen. Niemand da, weiter geht's – denn wie ein richtiger Bus wartet auch der Laufbus nicht endlos auf seine Fahrgäste. Wenn Kinder krank sind oder nicht kommen können, müssen sie deshalb nicht eigens abgemeldet werden – auch das spart den Eltern Zeit und Nerven, sagt Egenhofer. Ein verspäteter Fahrgast kommt dann aber doch angesprintet – und wird von der Busfahrerin noch mitgenommen. "Ein bisschen Puffer haben wir ja eingeplant. Wenn wir noch jemanden zur Haltestelle laufen sehen, warten wir natürlich", verrät die Organisatorin.

Mit steigender Fahrgastanzahl – bald sind alle sechs Kinder, die an diesem Tag mitlaufen, an Bord – steigt auch das Ablenkungspotenzial. Immer wieder kommen von Anja Egenhofer und Marion Schweiker kleine Hinweise: Das Gucken nicht vergessen, nicht langsamer werden, nicht schneller werden. Trotzdem ist das Ganze kein Schulunterricht, Quatschen ist ausdrücklich erlaubt. Die Kinder sollen vielmehr nebenbei lernen, den Schulweg selbst zu bewältigen. "Man lernt Dinge am besten, indem man sie wieder und wieder tut", erklärt Anja Egenhofer. "Ein Kind in diesem Alter muss eine Sache rund 100 Mal wiederholen, bis sie sich wirklich eingeprägt hat." Am Ende des Schuljahres sollen die Kinder ein Gefühl dafür entwickelt haben, an welchen Stellen sie aufpassen und wie schnell sie gehen müssen, um rechtzeitig in der Schule anzukommen. Auch Hindernisse wie entgegenkommende Kinderwagen, Hunde oder herumstehende Mülltonnen werden dann kein Problem mehr sein. Die meisten Kinder trauen sich deshalb in der zweiten Klasse zu, den Weg allein zu gehen und verabschieden sich dann vom Laufbus, wenn die neue Generation Erstklässler dazustößt.

Mittlerweile sind rund zwei Drittel aller Allensbacher Erstklässler beim Laufbus angemeldet. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr neben der traditionellen Route von der Ostseite mit Start an der Gallus-Zembroth-Straße auch einen festen Bus von der Westseite mit Start an der Nägelriedstraße. Jeweils zur ersten und zur zweiten Stunde geht es jeden Tag entlang fester Haltestellen durch ganz Allensbach. Die längste Strecke, die der Laufbus zurücklegt, dauert dabei rund 35 Minuten – für die Kinder kein Problem. Die meisten, die heute dabei sind, hätten ohnehin keine Lust, mit dem Auto zu fahren.

Selbst bei Regen hat der Allensbacher Laufbus nicht weniger Passagiere als sonst und musste in den vergangenen vier Jahren nur ein Mal wegen Sturm abgesagt werden. "Am Anfang haben wir natürlich befürchtet, dass bei schlechtem Wetter die Kinder wegbleiben und doch mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Aber die meisten Eltern schicken sie auch bei Regen an die frische Luft – und den Kindern macht es mit Gummistiefeln und Regenschirmen fast noch mehr Spaß", erzählt Anja Egenhofer lachend.

Zehn Minuten vor Schulbeginn stoppt der Laufbus mit den Schülern dann pünktlich an der Schule. Feierabend bis um 7 Uhr am nächsten Morgen, wenn der erste Fahrgast zur ersten Stunde wieder am selbstgemalten Haltestellenschild steht.

Die Aktion

Momentan gibt es zwei feste Laufbusse, die aus östlicher und westlicher Richtung zur Grundschule in Allensbach führen. Eine Gruppe startet jeweils zur ersten, die zweite zur zweiten Stunde. Ankunft ist rund zehn Minuten vor Schulbeginn. Derzeit sind 18 Begleiter und rund 30 Kinder dabei. Wer sein Kind anmelden möchte, findet das Formular und die Kontaktdaten auf www.schule-allensbach.de. Auch Begleitpersonen werden immer gesucht. Melden können sich nicht nur Eltern, sondern jeder, der Lust hat, sich zu engagieren und die Kinder auf dem Schulweg zu begleiten. (toz)