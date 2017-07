Allensbach Betreuungsnot: Neubau eines Kinderhauses zieht sich weiter

In Allensbach fehlen etliche Plätze für die Kinderbetreuung. Die Gemeinde plant zur Entlastung eine Containerlösung und einen Waldkindergarten – beim neuen Kinderhaus verzögern Probleme die Planung.

Etliche Betreuungsplätze für Kinder unter und über drei Jahren fehlen in Allensbach kurz- und langfristig. Die Zahlen seien wie bei der letzten Berechnung, erklärte Bürgermeister Stefan Friedrich im Gemeinderat. Rund 30 Plätze werden im Ü3-Bereich langfristig zusätzlich benötigt, für Kleinkinder sogar 40 oder mehr. Doch der bereits im Dezember 2016 beschlossene Neubau eines Kinderhauses mit vier bis fünf Betreuungsgruppen zieht sich hin. Es könne noch zwei bis drei Jahre dauern, hieß es in der Sitzung. Noch nicht einmal der Standort steht bisher fest. Deshalb will die Gemeinde nun mit schnelleren Lösungen Abhilfe schaffen: mit der Neugründung eines Waldkindergartens im Eichelrain, nahe dem Grillplatz, für rund 20 über Dreijährige, und einer zeitlich befristeten Containerlösung im Engelbert-Weltin-Weg für 15 bis 20 Kleinkinder. Bereits im Frühjahr 2018 könnten diese Einrichtungen bereit stehen, meinte Friedrich.

Für den Neubau eines Kinderhauses hatte die Gemeinde zunächst drei Grundstücke rund um die Schule ins Auge gefasst. Doch: „Wir haben festgestellt, dass wir da erhebliche Probleme haben“, so der Bürgermeister. Flächennutzungs- und Bebauungspläne müssten geändert werden, mit einem mindestens einjährigen Verfahren wäre zu rechnen. Auch andere – teils auch private – Grundstücke habe die Verwaltung geprüft, allerdings mit ähnlichem Ergebnis. „Wir brauchen bei allen Standorten minimum ein Jahr Planungsphase.“ Hinzu komme dann noch die Ausschreibungs- und Bauzeit. Die Verwaltung werde jetzt noch einmal sieben mögliche Standorte beziehungsweise Alternativen intensiv prüfen, kündigte Friedrich an.

Dazu gehöre auch eine mögliche Aufstockung auf der Schule und dem Kinderhaus Walzenberg, erklärte er auf Nachfrage von Ludwig Egenhofer und Christian Bücheler (beide CDU). Wobei Friedrich ein weiteres Stockwerk auf der Schule für die Kinderbetreuung schon eher ausschloss, weil er das als Option für eine mögliche Schulerweiterung sehe. „Wir werden nur die Favoriten tiefer prüfen“, meinte er. Die CDU forderte aber, diese Möglichkeiten ebenso ernsthaft zu prüfen, weil sie schneller gingen als ein kompletter Neubau. Auch Pius Wehrle (Freie Wähler) und Hannelore Pleschke (Bunte Liste) plädierten für eine Aufstockung auf der Kita Walzenberg, wenn kein Grundstück zu finden sei.

Einstweilen stimmte der Gemeinderat der Neugründung eines Waldkindergartens im Eichelrain und der Übergangslösung mit Containern im Engelbert-Weltin-Weg zu. Allerdings verbunden mit einigen Forderungen. Beim Waldkiga brauche es eine Toilette, betonte Egenhofer. Und das müsse mit den Anwohnern dort geklärt werden, forderte er ebenso wie Wehrle. Gespräche mit den Nachbarn würden bereits geführt, erklärte Friedrich. Egenhofer monierte zudem die Kosten von bis zu 80 000 Euro für einen Bauwagen beziehungsweise Schutzhütte und weiteren 80 000 Euro für die Einrichtung. Friedrich erklärte, es gebe hier klare Vorgaben für eine Kindergartennutzung wie etwa Sicherheitsglas oder Statik. Die Kosten könnten zudem auch günstiger ausfallen.

Zu den Kosten bei der Containerlösung, die sich bei zwei Gruppenräumen für zwei Jahre auf 215 000 Euro belaufen sollen, meinte der Bürgermeister: „Da müssen wir noch optimieren.“ Zu klären sei, wie viele Container und Gruppen tatsächlich nötig seien. Aufschluss darüber solle eine verbindliche Abfrage unter Allensbacher Eltern bringen. Bereits in den Sommerferien soll eine Umfrage über den aktuellen Betreuungsbedarf durchgeführt werden.

Montessori ungeklärt

Die Zukunft des Montessori-Kindergartens ist derzeit noch ungeklärt in Allensbach. Klar ist nur, dass der aktuelle Zustand in dem alten Gebäude in der Höhrenbergstraße nicht von Dauer sein kann. Da sind sich Bürgermeister und Gemeinderat einig. Im Gespräch ist dabei zum einen, die Montessori-Kindergruppe in das geplante neue Kinderhaus zu integrieren. Denkbar ist aber auch, das bestehende Gebäude in der Höhrenbergstraße zu erweitern oder durch einen Neubau zu ersetzen, um dort zusätzlich U3-Gruppen unterzubringen. (toz)