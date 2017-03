Allensbach/Reichenau Beim Ausbau der B 33 geht es auch um Grundstücke

Der Ausbau der Bundesstraße verschlingt rund 60 Hektar. Das heißt für die Behörden auch: Betroffene Grundstückseigentümern müssen Ersatzflächen verschafft werden. Und zwar möglichst gleichwertige.

Die für jeden sichtbaren Bauarbeiten an der B 33 sind nur der eine Teil dieses Großprojekts. Sozusagen im Hintergrund regeln Experten die Eigentumsverhältnisse an betroffenen Grundstücken: Parallel zum Straßenausbau läuft ein Flurneuordnungsverfahren. Damit werde vermieden, dass die Eigentümer, über deren Grundstücke die Trasse verläuft, diese Belastung allein tragen oder gar enteignet werden müssen, erklären Daniel Schrodin von der für den Straßenbau zuständigen Neubauleitung und Roland Mayer, der Projektleiter für dieses Verfahren beim Amt für Flurneuordnung. Rechtsgrundlage für dieses im Oktober 2011 begonnene Verfahren sei die Planfeststellung zur B 33.

Für den Bau der neuen Fahrbahnen und Tunnels zwischen Markelfingen und Reichenau sowie für hierdurch naturschutzrechtlich nötige Ausgleichsmaßnahmen werden rund 60 Hektar Fläche benötigt, so Mayer. Würde der Bund als Bauträger nur genau diese Flächen kaufen, würden Grundstücke so zerschnitten, dass unwirtschaftliche Teile übrig blieben. Im Rahmen der Flurneuordnung bekommen die betroffenen Eigentümer beziehungsweise Pächter zunächst eine finanzielle Entschädigung in der Zeit des Ausbaus und am Ende neue Grundstücke als Ausgleich, erklärt Mayer, wobei er anmerkt: „Wenn einer Acker einbringt, bekommt er wieder Acker – und möglichst gleichwertigen.“

Damit dies funktionieren kann, sei das Verfahrensgebiet für die Flurneuordnung Allensbach (B 33), so die genaue Bezeichnung, recht groß gewählt. Es umfasse rund 1600 Hektar, reiche von der Ausbaustelle westlich von Allensbach bis zur Bahnbrücke bei der Waldsiedlung. Im Süden werde es von der Bahnlinie begrenzt, im Norden gehe es über Kaltbrunn hinaus und reiche bis nach Dettingen. Das Gebiet umfasst zirka 3300 Grundstücke, die rund 770 Eigentümern gehören – darunter die Gemeinden Allensbach und Reichenau.

Denn um den Ausgleich für die betroffenen Eigentümer zu ermöglichen, versuche das Amt für Flurneuordnung im Auftrag des Bundes nun eben diese benötigten 60 Hektar innerhalb des Verfahrensgebiets anzukaufen. Es sehe gut aus, so Mayer. Rund 35 Hektar seien bereits erworben. „Wie es aussieht, ist die Bereitschaft da. Wenn nicht genügend Fläche gekauft werden kann, wird durch Abzug bei allen Beteiligten Fläche im Flurbereinigungsgebiet gewonnen.“ Sprich: Dann müsste jeder der betroffenen Eigentümer etwas Land abgeben. „Das wird wohl nicht nötig sein“, meint Mayer, wobei er anmerkt: „Es muss keiner verkaufen, das ist eine rein freiwillige Sache.“ Und wenn es nicht möglich wäre, genügend Flächen anzukaufen, dann würden die Gemeinden Allensbach und Reichenau einspringen und Flächen beisteuern, damit der Abzug für andere nicht so groß sein müsse, so Mayer. Aber: „Diese Option müssen wir wahrscheinlich nicht ziehen.“

Grundlage für den Flächenkauf seien dabei die Bodenrichtwerte der Gemeinden. Diese liegen bei Ackerland bei drei Euro pro Quadratmeter, bei Grünland ist es etwas weniger. Diese Werte seien durch die Planfeststellung eingefroren. Das heißt für den Ankauf der 60 Hektar werden zirka 1,4 Millionen Euro benötigt. Für das Verfahren selbst, die Vermessung, den Wegebau und die Neueinteilung der Grundstücke, lägen die Kosten bei rund 1,6 Millionen, so Mayer. Hinzu kommen die Entschädigungszahlungen an die betroffenen Eigentümer oder Landwirte als Pächter der konkret für den Straßenbau benötigten Flächen. Denn deren bisherige Nutzung müsse den Betreffenden entzogen werden. Bei Ackerland liege die Entschädigung durchschnittlich bei 850 Euro pro Hektar im Jahr als Ersatz für den Ertrag, erklärt Roland Mayer. Was hier an Kosten zusammenkomme, wisse er nicht: „Das muss Jahr für Jahr neu berechnet werden.“

Das Flurneuordnungsverfahren ist ebenso langwierig wie der Straßenausbau, der nach derzeitigem Stand 2027 abgeschlossen sein soll. Erst dann könne das Ganze exakt vermessen werden, so Mayer, und der Ausgleich sowie die Neueinteilung der Grundstücke stattfinden. Doch am Ende, so meint Schrodin, sei ein Zugewinn für die Eigentümer möglich, wenn diese zum Beispiel ein größeres Grundstück bekommen für mehrere kleinere.

Teure Waldfläche

An einigen Stellen wird beim Ausbau der B 33 besonders viel neue Fläche abseits der bisherigen Trasse benötigt. So etwa im Osten von Allensbach, wo ein Anschlussknoten gebaut wird, südlich von Hegne, wo künftig eine Gemeindeverbindungsstraße einen Schwenk hinunter zum Bahnhaltepunkt machen wird, und bei der Waldsiedlung, wo die neue Trasse südlich der jetzigen Fahrbahn liegen wird. Durch letzteren Flächenverbrauch ist vor allem die Gemeinde Reichenau betroffen. Bürgermeister Wolfgang Zoll erklärt, die Entschädigung hierfür dürfte gering ausfallen, weil dort vor allem Gestrüpp wachse. Anders sehe es westlich von Allensbach aus. Für den Anschluss an die bisherige vierspurige B33 wurden dort auf Reichenauer Gemarkung rund drei Hektar Wald abgeholzt. Dies sei natürlich ein nachhaltiger Verlust, so Zoll. Was der Bund hierfür an Entschädigung zahle, sei aber noch nicht abschließend ausgehandelt. (toz)