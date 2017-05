Allensbach/Reichenau Behörde rechtfertigt zeitweilige Radwegsperrung an der B 33

Wegen der Verlagerung von Gasleitungen im Rahmen des B33-Ausbaus wird der Radweg an der Bundesstraße zwischen Hegne und Reichenau-Waldsiedlung immer wieder zeitweilig gesperrt. Die Neubauleitung äußert sich zu Kritik an den Sperrungen.

Vorarbeiten für den Ausbau der B 33 laufen auch zwischen dem Allensbacher Ortseil Hegne und der Reichenauer Waldsiedlung. Eine Gashochdruckleitung, die den westlichen Bodenseeraum versorge, werde auf einer Länge von etwa 800 Metern bis Ende Juni verlagert, erklärt Daniel Schrodin, der Projektleiter für den B 33-Ausbau bei der Neubauleitung Singen. Bisher verläuft die Leitung südlich der Bundesstraße, die sie zudem an drei Stellen quere. Nun werde sie nördlich davon in einen Waldweg verlegt. "Momentan liegt diese Leitung direkt in Baufeldern", erklärt Schrodin, und zwar in Bereichen, wo später einmal der Tunnel bei der Waldsiedlung beginnt, der ab November 2018 gebaut werden soll, und dem noch später geplanten Tunnel bei Hegne. Letzterer Abschnitt könnte natürlich auch später gemacht werden, so Schrodin. Doch er halte es für sinnvoll, dies auf einmal zu erledigen, wenn die nötige Spezialfirma schon vor Ort sei.

Für die Verlegung der Gasleitung habe man sinnvollerweise eine Zeit außerhalb der Heizperiode gewählt, erklärt Schrodin. Freilich damit auch eine Zeit, in der viele Radfahrer unterwegs sind. Und einige von diesen sowie Antje Boll vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben des Bunds für Umwelt- und Naturschutz (BUND) monieren, dass der asphaltierte Radweg an der B 33 auf diesem Abschnitt gesperrt wird und die Radfahrer auf den – je nach Wetterlage – staubigen oder matschigen Erdweg an der Bahnlinie umgeleitet werden. Boll schrieb an Schrodin: "Der Radweg wird morgens von vielen Arbeitnehmern benutzt, die auch im Büro präsentabel erscheinen müssen und nicht Schlamm verspritzt.

Mittags fahren viele Familien und Touristen den Bodenseeradwanderweg, auch mit Inlineskates und Rennrädern. Diese können den Schotterweg nicht benutzen und müssen auf die B 33 ausweichen." Boll meint, besonders ärgerlich sei, dass die Lokale Agenda Allensbach schon vor 13 Jahren angemahnt habe, den Radverkehr während der Bauphase zu bedenken. Die Allensbacher Gemeinderätin Doris Hellmuth (Bunte Liste) monierte in der jüngsten Sitzung den schlechten Zustand des Wegs an der Bahn.

Schrodin betont: "Die Sperrung des Radwegs an der B 33 erfolgt nur temporär, wenn gearbeitet wird, weil es zu gefährlich ist." Dort seien Bagger und Lastwagen unterwegs und es gebe eine bis zu drei Meter tiefe Baugrube. Die Umleitung gelte jetzt bis zum 2. Juni, übers lange Wochenende sei der Weg frei, danach in den Pfingstferien, wenn es keinen Schülerverkehr gebe, vom 6. bis 16. Juni gesperrt und dann noch mal vom 18. bis 23. Juni. Diese Regelung sei mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt.

Beim Weg an der Bahnlinie seien zuvor Schlaglöcher aufgefüllt worden. "Er ist wassergebunden. Das ist eine Wegebefestigung, die im Radwegebau möglich ist", erläutert Schrodin. Er verweist zudem auf eine Stellungnahme des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), der einen solchen Weg für ausreichend halte. Für Skater sei der Erdweg sicher nicht geeignet, räumt Schrodin ein, aber für Radfahrer nutzbar. Er sei das 1,4 Kilometer lange Wegstück selbst abgefahren. Zudem fahren viele ortskundige Radfahrer ohnehin lieber an der Bahn entlang als an der B 33, weil es als schöner und sicherer empfunden wird.

Genau aus diesem Grund hatte die Gemeinde Allensbach schon mehrfach, zuletzt Ende 2016, von der Straßenbaubehörde gefordert, dass der Radweg im Zug des B 33-Ausbaus an die Bahn verlegt werden soll. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung hatte dies auch unterstützt und um eine ernsthafte Prüfung gebeten. Doch zum wiederholten Mal kam eine Absage – diesmal von Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer persönlich. Darüber informierte jüngst der Allensbacher Bürgermeister Stefan Friedrich den Gemeinderat. Schäfer schreibe, das RP werde kein Verfahren zur Änderung der Planfeststellung (geltendes Baurecht) einleiten. Der Radweg werde wie geplant auch an der ausgebauten B 33 entlang führen (dann allerdings hinter Lärmschutz). Wenn die Gemeinde Allensbach einen Weg an der Bahn wolle, müsse sie diesen selbst planen, bauen und bezahlen, zitierte Friedrich die Regierungspräsidentin weiter. Dabei sei mit einer Realisierungszeit von fünf Jahren und Kosten von rund 700 000 Euro zu rechnen.

Einer der Gründe für die anhaltende Ablehnung des Allensbacher Wunsches sind Belange des Naturschutzes, die bei einem ausgebauten Weg an der Bahn tangiert wären. Gerade das Wegstück zwischen Hegne und der Waldsiedlung dürfte demnach nicht asphaltiert werden, egal wer der Bauträger ist. Dieses Thema wird nun aber aktuell, wenn es um die Umleitung geht in der langen Zeit, wenn der Tunnel bei der Waldsiedlung gebaut wird: von Ende 2018 bis 2022, so Schrodin. Die Neubauleitung habe damit begonnen, für den Umleitungsverkehr für alle Verkehrsteilnehmer – auch Radfahrer – ein Konzept zu erarbeiten. "Uns ist es auch ein Anliegen, dass dieses Provisorium langfristig funktioniert", so Schrodin. "Wir gehen den offiziellen Weg. Es werden alle angehört." Daran beteiligt seien Behörden, Eigentümer, Polizei und Gemeinden. Und dabei gehe es auch um die Frage, ob der Weg an der Bahn vorübergehend asphaltiert werden dürfe. Das sei auch für den Unterhalt und den Winterdienst wichtig. Ziel sei es in jedem Fall eine Lösung zu finden, mit der jeder leben könne, beteuert Schrodin.

An diesen Stellen wird gebaut