Allensbach Autofahrer macht sich nach Unfall in Allensbach davon

Autofahrer macht sich nach Unfall in Allensbach davon

Die Polizei Allensbach sucht nach einer Fahrerflucht Zeugen. Vor einem Einkaufsmarkt in der Konstanzer Straße streifte ein Unbekannter einen Fiat Tipo.

Der Rempler passierte laut einer Pressemitteilung der Polizei vermutlich beim unachtsamen Ausparken am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr. Auf dem Parkplatz vor einem Einkaufsmarkt in der Konstanzer Straße hatte der Unbekannte den Angaben zufolge einen daneben geparkten Fiat Tipo am vorderen rechten Radkasten gestreift. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, bittet der Polizeiposten Allensbach, Telefon (07533) 97150, um Hinweise.