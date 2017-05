Ein Autofahrer ist nach einer Fahrt unter Alkoholeinwirkung durch Allensbach seinen Führerschein los.

Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte eine Streife den Mann am Montagabend gegen 23.15 Uhr in der Kaltbrunner Straße in Allensbach. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille, weshalb der Mann seinen Führerschein abgeben und zur ärztlichen Blutentnahme musste.