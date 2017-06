Allensbach Ausnahmegenehmigung ausgelaufen: Allensbacher Schule endgültig nur noch Grundschule

Die Hauptschule in Allensbach gibt es nun auch auf dem Papier nicht mehr. Bisher hatte die Gemeinde noch die Bezeichnung Grund- und Hauptschule führen dürfen, obwohl es schon seit etlichen Jahren dort keine Hauptschüler mehr gibt.

Die Werkrealschulen und die freie Schulstandortwahl hatten wie in vielen kleineren Gemeinden dazu geführt, dass Eltern ihre Kinder anderswo anmeldeten und die Hauptschulen auf den Dörfern ausstarben. Den Namen habe man bislang per Ausnahmegenehmigung noch behalten dürfen, erklärte nun Bürgermeister Stefan Friedrich im Gemeinderat. Es hätte theoretisch sein können, dass es nach einer Übergangszeit wieder genügend Hauptschüler wenigstens für eine Klasse gegeben hätte. Dem war freilich nicht so. "Es gab keine Anmeldungen", so der Bürgermeister. Und die Ausnahmeregelung sei nun ausgelaufen, das habe das Regierungspräsidium mitgeteilt. Aber da es sich ohnehin tatsächlich nur noch um eine Grundschule handele, spiele es auch keine Rolle, wenn diese künftig so heiße, meinte Friedrich: "Das ändert nichts an der Qualität."