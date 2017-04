Die Bundesstraße 33 ist in den kommenden Monaten bei Allensbach wegen Bauarbeiten mehrmals und teils für längere Zeit gesperrt. Los geht es voraussichtlich am 8. Mai.

Verkehrsteilnehmer müssen auf der B 33 und in Allensbach demnächst wegen der Bauarbeiten wieder mit Umwegen rechnen. Zum einen ist voraussichtlich ab 8. Mai und mindestens bis Dezember die Auffahrt auf die Bundesstraße bei Allensbach-West Richtung Radolfzell nicht möglich. Bei dieser Auffahrt muss bisher die B 33 unterquert werden. Dies gehe dann nicht mehr wegen des Baus neuer Fahrspuren und weiterer Bauwerke wie etwa einem Entwässerungsbecken, erklärt der Allensbacher Bürgermeister Stefan Friedrich. Autofahrer, die nach Radolfzell oder weiter wollen, kommen über die Kaltbrunner Straße und den Knoten Mitte auf die B 33. Die Einfahrt nach Allensbach aus Richtung Radolfzell ist weiter nutzbar.

Eine weitere nächtliche Vollsperrung der B 33 sei von Montag bis Donnerstag, 15. bis 18. Mai, nötig zwischen dem Knoten Mitte und dem westlichen Ende von Allensbach, so Friedrich. In diesem Bereich, bei der Holzgasse, arbeitet die Neubauleitung Singen seit einiger Zeit am Bau einer neuen, längeren Brücke über die B 33. Hierfür müsse ein Traggerüst errichtet werden, was nachts gemacht werde, um den Verkehr nicht zu sehr zu behindern. Die B 33 ist an diesen Tagen jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Wie beim Abriss der alten Brücke wird der Verkehr aus Richtung Radolfzell in dieser Zeit durch Allensbach geleitet. Wer von Konstanz kommt, soll über den Bodanrück, Dettingen und Langenrain fahren. Wer aus Richtung Konstanz nach Allensbach möchte, kann ganz normal die Abfahrt im Osten nutzen. Diese ist nicht gesperrt.

Einen längeren Umweg gibt es in diesen vier Nächten für Autofahrer aus Allensbach, die in Richtung Radolfzell wollen. Diese können nicht über den Knoten Mitte auf die B 33 fahren, weil westlich davon die Sperrung ist, sondern müssen über Kaltbrunn und Markelfingen die Kreisstraße nehmen. Der Bürgermeister erwartet aber keine größeren Probleme, weil die Sperrung nur nachts ist.

Eine weitere nächtliche Vollsperrung der B 33 bei der Holzgasse sei vom 17. bis 20. Juli nötig, wenn der Brückenüberbau soweit fertig ist, erklärt Ortsbaumeister Harald Seidler. Dann werde das Traggerüst wieder abgebaut.