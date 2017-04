Allensbach Anwohnern ist Bebauung am Mühlbach zu massiv

Das geplante Wohngebiet in der Allensbacher Ortsmitte am Mühlbach ist den Anwohnern zu massiv geplant. Nun soll ein Baugespann, ein Konstrukt aus Rohren, die echten Dimensionen der Bebauung aufzeigen.

Allensbach – Wohnraum ist auch in Allensbach knapp und meist teuer. Deshalb begrüßt es der Gemeinderat grundsätzlich, wenn neue Häuser gebaut werden sollen. Die Pläne der Baugesellschaft BDS Universalbau, die entlang des Mühlbachs nördlich und südlich der Hegner Straße elf dreigeschossige Mehrfamilienhäuser bauen möchte, stoßen allerdings auch auf Kritik. Als Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit zu diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan erklärte Stadtplanerin Bettina Nocke im Gemeinderat: „Selbstverständlich sind die Bürger, die da wohnen, nicht sehr zufrieden mit uns.“ Die Bebauung sei viel zu dicht, werde geklagt. In der Bürgerfragestunde später erklärte eine Anwohnerin: „Diese massive Bauweise passt unserer Meinung nach nicht ins Ortsbild.“

Tobias Volz (SPD) teilte die Bedenken: „Ich bin nicht von so einer massiven Bebauung ausgegangen.“ Dies sei ein deutlicher Eingriff ins Ortsbild. Ludwig Egenhofer (CDU) sagte: „Wichtig ist uns die Beteiligung der Öffentlichkeit. Sie sollten die Belange der Bürger ernst nehmen.“ Bürgermeister Stefan Friedrich erklärte, es werde ein Stangengerüst aufgestellt, das die Dimension der geplanten Bebauung aufzeigen soll. Der Bauausschuss werde sich dies am 26. April um 18 Uhr vor Ort anschauen. Bürger können dazu kommen. Bereits ab 17 Uhr sollen Bürger zudem im Rathaus die Möglichkeit haben, die Pläne anzuschauen und Fragen zu stellen, erklärten Friedrich und der BDS-Geschäftsführer Felix Deggelmann von BDS.

Friedrich, Nocke und Architekt Andreas Weingut betonten, bei der aktualisierten Planung seien im Herbst geäußerte Wünsche des Gemeinderats und Bedenken der Behörden bereits berücksichtigt. Dabei geht es um Fragen des Natur- und Lärmschutzes, des Wasserrechts, die Renaturierung des Mühlbachs, die Organisation der Müllentsorgung, die Gestaltung der Grünanlagen oder die Zahl der Stellplätze. In den elf Häusern sollen 50 Wohnungen von zwei bis fünf Zimmer entstehen. Zur Dichte der Bebauung meinte Nocke, man orientiere sich an den heute üblichen Vorgaben. Weingut ergänzte, ebenso an der Umgebungsbebauung. Er erklärte, eine wesentliche Änderung der Pläne sei es, dass die drei Häuser südlich der Hegner Straße nun nicht mehr auf einer Höhe, sondern passend zum abfallenden Gelände in stufenweiser Anordnung geplant seien. Letzteres begrüßte zwar Pius Wehrle (Freie Wähler), doch auch er äußerte Bedenken. Nach dem Bauausschuss wird sich der Gemeinderat erneut mit den Plänen und den Bedenken der Bürger befassen.

Das Projekt

Neben dem Broziat-Areal zwischen Radolfzeller- und Kapplerbergstraße werden nun auch das Höfler-Areal nördlich der Hegner Straße sowie ein kleineres Grundstück südlich davon überplant. Auf insgesamt 11 400 Quadratmetern sollen elf Mehrfamilienhäuser entstehen, acht davon nördlich der Straße. Rund 50 Wohnungen sollen so entstehen. Geplant sind dabei unterschiedliche Wohngrößen von Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen. Ein Teil davon ist als Mietwohnungen vorgesehen. (toz)