Allensbach Anwohner löschen brennenden Gartenzaun

Ein Feuer in der Straße "Zum Eichelrain" in Allensbach ist nochmal glimpflich ausgegangen, weil Anwohner schnell reagiert und Schlimmeres verhindert haben.

In der Nacht auf Mittwoch brannte gegen 1.15 Uhr ein Gartenzaun und Anwohner reagierten laut einer Mitteilung der Polizei "mit schnellem und beherzten Eingreifen". Sie verhinderten ein Übergreifen auf eine angrenzende Gartenhütte. Die Feuerwehr musste deshalb nur noch einzelne Glutnester endgültig löschen. Wie der Holzzaun in Brand geraten ist, ist noch unklar. Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Es sind rund 200 Euro Schaden entstanden. Zeugen werden gebeten, sich unter (07531) 995-0 zu melden.