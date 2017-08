Allensbach Als Kindermusical macht Schule richtig Spaß

15 Kinder haben fünf Tage fleißig für ein Musical geprobt – zu sehen am Freitag auf der Seegarten-Bühne.

"Wann ist endlich Pause?" rufen Kinderstimmen durchs Treppenhaus des katholischen Pfarrheims. Eine Gruppe Mädchen übt im Vorraum des Saals Tanzschritte für das Finale des Kindermusicals "Heute keine Schule oder Frau Lehmann sieht rot". Katrin Orth vom Musiktheater Lupe macht es ihnen vor. Im Saal sitzen Aimie und Maia und streichen im Text die Passagen an, die sie lernen müssen. Aimie spielt die Direktorin, Maia die Schulrätin. Schwierig sei das Auswendiglernen "eigentlich nicht", meinen sie.

Die anderen der insgesamt 15 Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren üben auf der Bühne unter den Anweisungen von Ralf Siebenand vom Musiktheater Lupe, der die Gesamtleitung hat. Von ihm sind die Songs und die Grundideen des Stücks: Die Schüler mögen ihre Lehrerin Frau Lehmann nicht, nennen sie Krake und ärgern sie, so viel sie können. Doch Frau Lehmann ist gar nicht so doof, wie die Kinder denken, und spielt ihrerseits den Schülern einen Streich.

"Am Dienstag hatte wir eine Erfindungsphase", erklärt Siebenand. "Die Kinder sind super kreativ." Sehr viele Ideen von ihnen sind ins Stück eingeflossen – zum Beispiel ein Parcours über Tische und Stühle oder ein Diktat, mit dem sich Frau Lehmann revanchiert. Die 14-jährige Meike wollte die Lehrerin spielen, "weil sie ein bisschen bekloppt ist und weil man sich ausleben kann". Siebenand hat mit den neuen Ideen die Texte und Szenen fertig geschrieben. Und am Mittwoch geht es dann von der Improvisation zum richtigen Theaterspiel über. Siebenand und Orth sprechen die Sätze vor, damit die Kinder nicht durch Texthefte in der Hand abgelenkt werden.

Dann üben alle zusammen Gesang und Tanz, erst die Schlussnummer, dann den Kraken-Rock'n'Roll. Aimie (9) und Amelie (10) gefällt besonders, "dass man sich viel selbst ausdenken kann". "Man macht nichts falsch", meint Amelie. Und Aimie erklärt freudig: "Es macht Riesenspaß."

Und dann ist wirklich Pause an diesem Mittwoch. Doch bis zur Aufführung am Freitag, 4. August, um 17 Uhr im Seegarten haben die Kinder noch viel geprobt, damit das Musical so ein toller Erfolg wird wie in den Vorjahren. Der Eintritt ist frei, die Besucher sind eingeladen, Süßigkeiten mitzubringen als Belohnung für die beachtliche Leistung der Kinder.