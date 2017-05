Allensbach Allensbacher müssen ausweichen: B 33-Ausbau erfordert Umwege

Die B33-Auffahrt Allensbach-West nach Radolfzell wird für 20 Monate gesperrt. Die Planer des ausbaus der B33 sehen keine andere Möglichkeit. Allensbacher müssen dann über den Knoten Mitte fahren. Zudem stehen drei nächtliche Sperrungen an.

Parallel zur Fertigstellung des Kindlebildknotens geht der B 33-Ausbau westlich von Allensbach planmäßig voran. Dies erklärt Daniel Schrodin, der Projektleiter für die Großmaßnahme bei der Neubauleitung Singen. Bedingt durch die Bauarbeiten müssen die Verkehrsteilnehmer aber wieder zeitweise mit Umwegen rechnen. Besonders betroffen davon sind nun die Anlieger im westlichen Teil von Allensbach, denn die dortige Zufahrt auf die B 33 in Richtung Radolfzell wird ab 8. Mai und voraussichtlich bis Ende 2018 nicht möglich sein, so Schrodin. Wer im Westen von Allensbach wohnt oder zu tun hat, muss dann über den Knoten Mitte auf die B 33 fahren. Umgekehrt kann der Verkehr aus Richtung Radolfzell aber weiter wie gewohnt nach Allensbach einfahren.

Altbekannte Umleitung

Zudem müsse wegen des Brückenbaus bei der Allensbacher Holzgasse die B 33 von Montag, 15. Mai, bis Donnerstag, 18. Mai, drei Nächte jeweils von 22 bis 5 Uhr komplett gesperrt werden zwischen Allensbach-West und Knoten Mitte, so Schrodin. Die Umleitung erfolge dann wie beim Abriss der alten Brücke im vergangenen November, als die B 33 ein ganzes Wochenende gesperrt war: Der Verkehr aus Konstanz werde über den Bodanrück, Dettingen und Langenrain geleitet, der aus Radolfzell soll durch Allensbach fahren. Aus Richtung Konstanz können Anlieger aber natürlich auch nach Allensbach reinfahren – sowohl über die Abfahrt im Osten als auch über den Knoten Mitte. Nur wer in diesen Nächten von Allensbach in Richtung Radolfzell will, muss den Umweg über Kaltbrunn und Markelfingen in Kauf nehmen.

Zu viel Gefahr ohne Sperrung

Die nächtliche Vollsperrung sei nötig, weil bei der Holzgasse für den Bau der rund 42 Meter langen Brücke aus Spannbeton über den künftig vier Fahrspuren ein Traggerüst aus Stahl errichtet werden müsse, erklärt Schrodin – so war das auch beim Brückenbau am Kindlebild. Das Traggerüst besteht aus insgesamt 24 Stahlträgern, die auf fünf Hilfsstützen gelagert werden. Ohne Sperrung müssten diese Lasten über dem Verkehr schwebend ohne Schutz transportiert werden. „Das ist einfach zu gefährlich – sowohl für die Leute, die es montieren, als auch für den Verkehr“, erläutert Schrodin. Eine weitere nächtliche Vollsperrung der B 33 in diesem Abschnitt sei dann für die Zeit vom 17. bis 20. Juli vorgesehen, wenn der Brückenüberbau fertig ist und das Tragegerüst wieder entfernt wird. Komplett fertiggestellt und freigegeben werden soll die neue Brücke dann im Oktober. Eine weitere Vollsperrung der B 33 ein Wochenende lang im Westen von Allensbach werde es dann Anfang 2018 geben, wenn die Nägelriedbrücke abgerissen werden soll.

Der B 33-Anschluss in Allensbach-West in Richtung Radolfzell sei ab 8. Mai für 20 Monate nicht möglich, weil die geschwungene Zufahrt genau dort verlaufe, wo die neuen Fahrbahnen und anderes gebaut werden, erklärt Schrodin. Eine provisorische Auffahrt in dieser Bauphase sei zudem nicht möglich: „Die Platzverhältnisse geben es nicht her.“

Bereits begonnen worden sei im Westen von Allensbach mit dem Bau eines Regenauffang- und eines Klärbeckens. Denn das Wasser, das künftig auf der neuen B 33 anfällt, müsse dort gereinigt werden, bevor es in den See geleitet werde. Zu diesen Becken brauche es entsprechende Zuleitungen, deren Bau ebenfalls mit dem bisherigen B 33-Anschluss in Allensbach-West kollidiere, erklärt der Projektleiter. Im Juni werde dann ab dem vierspurigen Ausbauende mit dem Bau der neuen vier Fahrspuren begonnen, so Schrodin – auf einer Länge von 1,4 Kilometern in Richtung Osten bis zum zweispurigen Bestand.

Planer wollen Gefälle ausgleichen

Im Westen von Allensbach ist bereits ein Brückenbauwerk mit einer Höhe von fünf Metern und einer lichten Weite von 15 Metern errichtet worden. „Das steht schon in der Landschaft“, so Schrodin. Doch das werde später keine Brücke, sondern Teil der neuen B 33-Fahrbahn und ein Durchlass sein: für einen Wirtschaftsweg und Wildtiere. Die neue Bundesstraße werde in diesem Abschnitt fünf Meter über dem jetzigen Gelände gebaut, weil bei einer autobahnartigen Straße wie dieser der Höhenverlauf möglichst gleichmäßig sein soll. Im Bereich des Brücken- beziehungsweise Unterführungsbauwerks seien für den fünf Meter hohen Damm, der für die neuen Fahrbahnen nötig ist, Maßnahmen zur Bodenstabilisierung nötig, erklärt Schrodin. „Es wird tragfähiges Material, Schotter, bis zu 20 Meter tief in die Erde eingerüttelt.“ Auch dies sei nur möglich mit einer Sperrung der Auffahrt Richtung Radolfzell.

Parallel zu diesen Arbeiten werde zudem ein Lärmschutzwall südlich der neuen Fahrbahnen errichtet und es werde der Kreisel gebaut, durch den später einmal der Verkehr aus Allensbach-West und Markelfingen auf die B 33 geleitet wird.

Kleine Verzögerung am Kindlebild