Allensbach Allensbacher freuen sich über ihren neuen Pfarrer Frank-Uwe Kündiger

Die Protestanten in Allensbach haben einen neuen Seelsorger: Dekanin Hiltrud Schneider-Cimbal hat Frank-Uwe Kündiger in sein neues Amt eingeführt. Die Gläubigen bringen ihrem neuen Pfarrer viel Wohlwollen entgegen.

Hinhören, wahrnehmen, aufnehmen und behutsam weiter führen, das möchte Frank-Uwe Kündiger. Beim Einführungsgottesdienst übernahm er offiziell die evangelische Kirchengemeinde. Von Dekanin Hiltrud Schneider-Cimbal erhielt er in der Gnadenkirche die Ernennungsurkunde überreicht. Kündiger war nach fast 16-jähriger Tätigkeit in Lahr an den Bodensee gekommen. Schneider-Cimbal brachte ihm auch ein leeres Buch mit. „Für mich symbolisiert es, dass etwas Neues geschrieben wird“, erläuterte sie. Das Alte sei vorbei, stattdessen gebe es vieles zu tun und zu gestalten, erinnerte sie. Kündiger tritt die Nachfolge von Pfarrer Markus Beile an, der im Sommer nach Konstanz gewechselt war.

„Sie haben einen würdigen Nachfolger gefunden, der viele Ideen hat, Kreativität besitzt, und Ihnen freundlich zugewandt ist“, betonte die Dekanin. Trotzdem könne es sein, dass er Vorstellungen habe, die nicht mit denen der Gemeindemitglieder zusammen passten. „Verständnis ist gefragt“, appellierte sie. Wenn alle bereit seien sich zu öffnen, könne es gelingen, ermutigte die Dekanin. Pfarrgemeinderätin Anita Trenkle-Conzelmann rief in ihrer Fürbitte dazu auf, das christliche Leben mitzugestalten, damit die Kirche so anziehend werde, wie zu Zeiten der Urkirche. „Dass die Menschen zurückfinden, die die Kirche verlassen haben“, wünschte sie.

„Ich bin angenehm berührt von der Art den Gottesdienst zu feiern“, sagte Pfarrer Wolfgang Gaßmann von der katholischen Kirchengemeinde Wollmatingen-Allensbach in seinem Grußwort. Ohne Ökumene sei das kirchliche Leben gar nicht mehr vorstellbar, sagte Gaßmann unter Applaus der Gläubigen. Die Gemeindemitglieder selbst freuen sich auf ihren neuen Seelsorger: „Man muss ganz offen sein, und ich gehe ohne große Erwartungen heran“, sagte Michael Stäbler aus Kaltbrunn über die zukünftige Zusammenarbeit mit dem neuen Pfarrer. „Ich heiße ihn herzlich willkommen“, fügte das Mitglied im Posaunenchor hinzu.

„Ich habe ihn bereits bei der Adventfeier kennengelernt“, berichtete Susanne Lorch aus Allensbach: „Mein erster Eindruck: sehr positiv“, erklärte sie. „Er kann gut zuhören, er geht auf die Menschen zu, er ist jemand, der eine sehr gute Ausstrahlung hat“, fasste sie ihre Eindrücke zusammen. „Ich glaube, wir werden ihn lieb gewinnen“, erklärte Marita Müller aus Allensbach. Er könne zuhören, habe keine Berührungsängste, und er werde sich einbringen, sagt sie überzeugt. Sie erwarte von ihm, dass er präsent ist, dass jeder zu ihm ohne Scheu hinkommen darf und dass er da ist, wenn er gebraucht wird.

„Lebhaft und aufgeschlossen“, so erlebte Kirchengemeinderätin Karin Däneke den neuen Pfarrer. „Ich bin neugierig, was er in der Gemeinde zu bieten hat“, sagte sie erwartungsvoll. Sie hoffe darauf, dass er eine integrierende Kraft darstelle, und dass er Junge, Ältere und Familien gleichermaßen berücksichtige. Dies solle aber nicht heißen, dass es bisher nicht so gewesen sei.

Gemeindeleben

Die evangelische Kirchengemeinde in Allensbach bietet zahlreiche Gelegenheiten zur ehrenamtlichen Mitarbeit: Diakonie, Besuchskreis, Hauskreis, ökumenischer Bibelkreis, Frauentreff und Arbeitskreis Kunst und Kultur in der Gnadenkirche. Einen hohen Stellenwert hat die Kirchenmusik mit Kirchenchor, Ave-Chor, Bänd, Posaunenchor/Jungbläser Kinderchor und Flötenkreis. Die jungen Gemeindemitglieder sind organisiert in Jugendgruppe, Jungschar, Konfis und Teenies. (nea)