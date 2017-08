Konstanz Allensbacher Kinderflohmarkt mit 90 Ständen

Buntes Treiben und Feilschen am See und ein vielfältiges Angebot in idyllischer Atmosphäre.

Maximilian hat keine Zeit, auch nicht für ein kurzes Interview. Der Achtjährige muss jetzt dringend auf den Flohmarkt. Er kann es nicht erwarten. Verpassen will er erst recht nichts, schließlich lockt das große Freiluftwarenhaus mit einer Fülle an attraktiven Angeboten. Und schon ist er davongesaust, um nach Lego und Playmobil Ausschau zu halten. Das mutmaßt zumindest seine Mutter Veronika Welschinger. Auch sie schätzt den Kinderflohmarkt direkt an der Allensbacher Lände. „Die Atmosphäre direkt am Wasser ist einfach schön. Vor allem gefällt mir: Es ist ein Flohmarkt von Kindern für Kinder“, sagt sie und eilt lächelnd ihrem Sohnemann hinterher.

Idyllisch und stimmungsvoll ist das Bild, das sich den Besuchern bietet. Die gesamte Ufermeile ist bevölkert und die bunten Kinderspielsachen leuchten geradezu entgegen. Auch die Kinderbekleidung ist größtenteils raffiniert an zwischen Bäumen aufgespannten Wäscheleinen drapiert. Zwei Buben haben gerade ihre Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen und der jüngere Verkäufer nimmt das Geld entgegen. Umgehend erfolgt das Veto seines älteren Kollegen. Finanzielle Angelegenheiten seien ausschließlich seine Sache: „Ich bekomme das Geld, denn du bist erst in der zweiten und ich schon in der sechsten Klasse.“

Auch bei dem bewährten dynamischen Trio Ronja (5), Emil (7) und Emma (8) ist die Aufgabenverteilung klar geregelt. Emma ist als Älteste und Erfahrenste selbstverständlich Standchefin und ebenfalls für die finanziellen Angelegenheiten zuständig. Dafür preisen Emil und Ronja die Waren an. „Die Geschäfte laufen gut“, stellt Emma fest und fügt an: „Dass man handelt, find ich cool, denn meistens müssen wir lachen.“ Ronja hingegen hat schon etwas für den Wirtschaftskreislauf getan und ihr eingenommenes Geld reinvestiert, und zwar in eine Puppe mitsamt gesatteltem Pferd. Was sie sich im vergangenen Jahr geleistet hat? Ein Barbieschloss und eine Barbie mit lilaner Strumpfhose“, weiß das Mädchen noch ganz genau und gibt damit ein Beispiel für nachhaltige Freude.

Löwe oder Igel? Das ist die Frage, die sich Susanne Leible gerade stellt. „Ich suche für meinen Enkel, der im Münsterland wohnt, noch ein Kostüm, denn an Fasnacht ist er immer hier“, erzählt sie und entscheidet sich letztlich für den Löwen. Verkäuferin Jule hat alle Tierkostüme getragen und ist jetzt leider aus der Kleidung herausgewachsen. „Sie sind schön, warm und kuschelig“, skizziert das Mädchen die Vorteile ihrer Waren, nimmt ihre Schatztruhe zur Hand und legt die Einnahmen hinein. Das Geld teilt sie später mit ihrer Mutter Annabelle Heer. In welchem Verhältnis? „Fünfzig-fünfzig“, lacht Annabelle Heer. Sie wird das Geld höchstwahrscheinlich für Kinderkleidung ausgeben, ihre Tochter wird Spielsachen kaufen, sodass letztlich das kurzzeitig etwas leerer scheinendende Kinderzimmer wieder prall gefüllt sein wird. „Jetzt wechseln wir uns ab: Die eine leitet den Verkauf, während die andere einkaufen geht“, so Annabelle Heer über das weitere Vorgehen und fügt lachend an: „Das Geld muss fließen.“

Traditionsveranstaltung

Der Kinderflohmarkt ist in Allensbach eine "schöne, liebgewordene Tradition", finden auch Meike Häusler und Lisa Gottschalk vom veranstaltenden Kultur- und Verkehrsbüro Allensbach. "Heute haben wir ein wirklich tolles Angebot und ideales Wetter", freut sich Meike Häusler – schließlich war der vergangene Flohmarkt verregnet. Gottschalk ist vom Kinderflohmarkt überzeugt, denn: "Ich finde es schön, wenn die Sache nicht weggeworfen werden. Es gibt sogar einige Spielsachen, die jedes Jahr neuerlich auf dem Flohmarkt auftauchen. Ein Kreislauf des Durchtauschens", schmunzelt sie. Die 28 Allensbacher Kinderwochen dauern noch bis zum 8. September an. Nähere Informationen unter: www.allensbach.de