Allensbach Allensbacher Gemeinderat präzisiert Regeln für Boots-Liegeplätze

Für die Vergabe und Verwaltung der Bootsliegeplätze an der Schiffslände hat der Allensbacher Gemeinderat einige Änderungen in der Satzung beschlossen.

Bei den Satzungsänderungen gehe es um rechtliche und praktische Klarstellungen, erklärte Hauptamtsleiter Stefan Weiss in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Aus der Erfahrung seit der Neufassung der Satzung 2013 habe sich Handlungsbedarf ergeben. Damals wurden als wesentlicher Punkt Motorboote bis 40 PS an Bojenplätzen zugelassen. Deren Zahl habe sich seither auf 48 verdoppelt, so Weiss. Unklar sei bisher eine in der Satzung formulierte Ausnahmeregel gewesen. Weitere Änderungen betreffen Fälle, wo Bootsbesitzer den Wohnort oder das Boot wechseln, hier müsse nun ein neuer Antrag auf einen Liegeplatz gestellt werden. Wer weiter als 200 Kilometer von Allensbach wegzieht, bekommt den Platz entzogen. Eine weitere Regelung soll zudem verhindern, dass Inhaber eines Liegeplatzes diesen eine ganze Saison nicht nutzen, ohne ihn als Gästeplatz freizugeben. Grundsätzlich werden weiterhin bei der Vergabe Einheimische bevorzugt. Viele davon sind auf Wartelisten vermerkt, erklärte Ingrid Weltin von der Seglervereinigung, die im Auftrag der Gemeinde die Liegeplätze verwaltet.

Weltin sprach noch ein anderes Problem an. Bei der Slipanlage (Betonrutsche) neben der Schiffsanlagestelle komme es oft zu gefährlichen Rückstaus, weil viele Besitzer ihre Boote dort zu Wasser lassen wollen. Andreas Beirer (CDU), Pius Wehrle (Freie Wähler) und Doris Hellmuth (Bunte Liste) bestätigten, dies sei vor allem an Wochenenden ein Problem und forderten Einschränkungen – etwa durch einen Absperrpfosten. Wehrle berichtete, weil die Nutzung der Slipanlage in Allensbach mit 20 Euro sehr günstig sei, kämen viele Auswärtige mit ihren Booten hierher – auch mit Motorbooten über 40 PS. Auf Anregung von Beirer will Bürgermeister Stefan Friedrich das Thema in einer nicht-öffentlichen Sitzung beraten.

Die Entgelte für die Liegeplätze hat der Gemeinderat zudem, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, um rund 20 Prozent erhöht. Damit sei die Allensbach immer noch mit am günstigsten unter allen Seegemeinden, so Weiss. Wehrle und Christian Bücheler (CDU) meinten, die Entgelte könnten noch höher sein. Hellmuth regte an, bei Motorbooten die Gebühr nicht nur nach der Länge, sondern auch der PS-Zahl zu bemessen. Der Bürgermeister sagte, diese und weitere Anregungen werde die Verwaltung aufnehmen und bei der nächsten Überprüfung der Liegeplatzvergabe im Jahr 2019 berücksichtigen.